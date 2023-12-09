В Финляндии начали предварительное расследование по делу Тордена

Предварительное расследование в отношении бывшего командира военной группировки «Русич», петербуржца Воислава Тордена начала центральная криминальная полиция Финляндии, 9 декабря сообщает Yle со ссылкой на заместителя генерального прокурора Юкку Раппе.
Тордена подозревают в террористических преступлениях на Украине, поясняет издание. Ранее Тордена задержали по запросу Украины, с августа его содержали в следственном изоляторе Вантаа, со вчерашнего дня его стережет финская пограничная служба.
СМИ называют случай «необычным», поскольку Торден находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и ему запрещен въезд в Финляндию, и само преступление произошло не на территории Суоми. Накануне финский суд отказал в экстрадиции на Украину Тордена-Петровского.
Воислав Торден также известен как националист Славян из диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его задержали в июле в Финляндии — супруга националиста получила место в одном из финских университетов прикладных наук, а он вместе с тремя детьми получил ВНЖ следом и смог попасть в страну на автомобиле через МАПП «Ваалимаа — Торфяновка».
В августе Украина официально направила в Финляндию запрос на его выдачу. Киев считает Тордена-Петровского террористом, который участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах. Торден сменил фамилию и имя после этих событий. О том, как Славян оказался в финской тюрьме, «Фонтанке» рассказала его адвокат.