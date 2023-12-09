В Финляндии начали предварительное расследование по делу Тордена

Предварительное расследование в отношении бывшего командира военной группировки «Русич», петербуржца Воислава Тордена начала центральная криминальная полиция Финляндии, 9 декабря сообщает Yle со ссылкой на заместителя генерального прокурора Юкку Раппе.



Тордена подозревают в террористических преступлениях на Украине, поясняет издание. Ранее Тордена задержали по запросу Украины, с августа его содержали в следственном изоляторе Вантаа, со вчерашнего дня его стережет финская пограничная служба.

СМИ называют случай «необычным», поскольку Торден находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем Ян Петровский, и ему запрещен въезд в Финляндию, и само преступление произошло не на территории Суоми. Накануне финский суд отказал в экстрадиции на Украину Тордена-Петровского.