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    В Госдуму внесли законопроект о замене термина «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта»

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    Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Федеральный закон № 273 «Об образовании». В числе прочего предлагается заменить термин «умственная отсталость». Документ 8 декабря опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

    В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предлагается дополнить категорию обучающихся, которым нужны специальные условия для получения образования, инвалидами (детьми-инвалидами). Одновременно необходимо определить механизм создания для них специальных условий на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

    При этом термин «умственная отсталость» предлагается заменить на термин «нарушение интеллекта». В тексте объясняется, что называть детей «умственно отсталыми» некорректно с точки зрения педагогики и психологии, поскольку это ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.

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