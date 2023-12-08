В Госдуму внесли законопроект о замене термина «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Федеральный закон
В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предлагается дополнить категорию обучающихся, которым нужны специальные условия для получения образования, инвалидами (детьми-инвалидами). Одновременно необходимо определить механизм создания для них специальных условий на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
При этом термин «умственная отсталость» предлагается заменить на термин «нарушение интеллекта». В тексте объясняется, что называть детей «умственно отсталыми» некорректно с точки зрения педагогики и психологии, поскольку это ограничивает возможности детей с таким диагнозом в успешной социализации.