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    Морские слоны в Антарктиде массово гибнут из-за птичьего гриппа

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    Высокозаразный птичий грипп распространяется в Антарктике. Погибли сотни морских слонов, выросла смертность морских котиков, морских чаек и бурых поморников. Учёные опасаются, что, если вирус доберётся до отдаленных популяций пингвинов, может случиться «одна из крупнейших экологических катастроф современности», пишет 8 декабря The Guardian.

    Впервые вирус зафиксировали у бурых поморников в районе острова Южная Джорджия (между Южной Америкой и Антарктидой). Потом появились сообщения о массовой гибели животных. Тесты подтвердили, что причиной смертей стал птичий грипп, в восьми районах, ожидаются результаты ещё из 20 районов. Исследователи говорят, что у некоторых морских слонов наблюдались симптомы птичьего гриппа: затрудненное дыхание, кашель и скопление слизи вокруг носа. У птиц другие симптомы: летаргия, судороги и неспособность летать. На материковой части Антарктиды пока нет зарегистрированных случаев, но ученые опасаются их появления из-за миграции птиц.

    Многие виды животных и птиц, обитающие в Антарктике, больше нигде не встречаются, поэтому последствия распространения высокопатогенного птичьего гриппа в регионе предсказать сложно.

    Нынешняя вспышка высокоинфекционного варианта H5N1 началась в 2021 году и унесла жизни миллионов птиц в Великобритании, Европе, Южной Африке и Северной и Южной Америках. В Чили и Перу погибли около 20 тысяч морских львов.

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    Птичий гриппЖивотныеМорские животныеМорские львыАнтарктидаАнтарктика
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    Гость08 Дек 2023 в 14:09
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