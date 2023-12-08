Морские слоны в Антарктиде массово гибнут из-за птичьего гриппа

Высокозаразный птичий грипп распространяется в Антарктике. Погибли сотни морских слонов, выросла смертность морских котиков, морских чаек и бурых поморников. Учёные опасаются, что, если вирус доберётся до отдаленных популяций пингвинов, может случиться «одна из крупнейших экологических катастроф современности», пишет 8 декабря The Guardian.



Впервые вирус зафиксировали у бурых поморников в районе острова Южная Джорджия (между Южной Америкой и Антарктидой). Потом появились сообщения о массовой гибели животных. Тесты подтвердили, что причиной смертей стал птичий грипп, в восьми районах, ожидаются результаты ещё из 20 районов. Исследователи говорят, что у некоторых морских слонов наблюдались симптомы птичьего гриппа: затрудненное дыхание, кашель и скопление слизи вокруг носа. У птиц другие симптомы: летаргия, судороги и неспособность летать. На материковой части Антарктиды пока нет зарегистрированных случаев, но ученые опасаются их появления из-за миграции птиц.

