Выстрел на вес золота. Почему в России обострился дефицит спортивных патронов

Фото: Андрей Аносов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Цены на спортивные патроны из-за западных санкций и ослабления рубля взлетели в разы. Дефицит, на который рядовые биатлонисты жаловались несколько лет, дошел уже и до спортивной элиты. Отечественных патронов тоже не хватает, а качество оставляет желать лучшего, говорят руководители федерации. Продавцы ищут замену немецкому люксу в Турции.



О проблеме со спортивными патронами на днях заявил биатлонист, чемпион мира 2017 года, Антон Бабиков. «Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют тем, кто что нашёл. Если раньше отстреливали партии (патронов. — Прим. ред.) лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».





Откуда взялся дефицит?

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев подтвердил «Фонтанке», что проблема есть и у спортсменов Северной столицы. Дело в первую очередь в антироссийских санкциях, из-за которых прекратились поставки. «Эта сфера под жестким контролем, и не все так гладко, но мы стараемся справляться», — сказал он.



По словам Дмитрия Васильева, самым лучшим брендом спортивных патронов считается Lapua — изначально финский бренд, который сейчас принадлежит немецкой Nammo Schonebeck GmbH. Также спортсмены использовали итальянские и американские расходники, но в основном весь биатлонный мир стрелял именно немецкими патронами.

Из-за санкций западные производители перестали поставлять продукцию и перекрыли другие каналы доступа на российский рынок, отмечает Васильев. Если какая-то другая страна резко начнет закупать большие объемы, чтобы перепродать в Россию, это быстро станет понятно. «По серому импорту не пройдет, потому что полный контроль и отчетность серьезная», — комментирует он. «Пользуемся остатками, которые есть. Дальше [будет] сложно», — сказал он.



По оценке Васильева, в год биатлонистам Петербурга нужно около 250 тысяч патронов. Запас импортных расходников он затруднился оценить. «Доля настолько скудная, что не стоит говорить. На один главный старт или на два для спортсменов. И больше нет хорошего патрона», — прокомментировал глава федерации.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, который говорил о проблеме еще летом, общую потребность спортсменов оценил в 15 миллионов патронов в год.



Зависимость российского спорта от импорта, по его мнению, составляет 80%. Сейчас на рынке осталось несколько компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из-за изменения логистических цепочек это также обходится чрезвычайно дорого. Российские заводы, вместо того чтобы нарастить производство, взвинтили цены в два раза, отметил он.



Дефицит качественных патронов в спортивных школах существует давно. Но теперь проблема дошла и до спортивной элиты, говорит президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Но дело не столько в нехватке самих расходников, сколько в нехватке денег. По словам Нуждова, и российские, и иностранные патроны в наличии есть, но стоят они в несколько раз дороже, чем еще год назад.

Закупками как оружия, так и патронов для биатлонистов занимаются в основном спортивные школы или училища олимпийского резерва, которые являются бюджетными организациями.



Исходя из объема выделенных средств, они, как правило, приобретают более дешевые отечественные расходники. Но цены растут быстрее, чем бюджеты, — даже на отечественную продукцию. «Появляется нехватка этих средств, и закупается меньше, чем нужно», — комментирует Алексей Нуждов. По его оценке, в среднем биатлонисту нужно делать 6 тысяч выстрелов в год. «У нас 20 тысяч занимающихся. Если мы умножим, то получим объем потребности. Но денег есть процентов на 10, максимум на 20», — комментирует глава федерации Московской области. В спорте высоких достижений биатлонисту необходимо делать 10–12 тысяч выстрелов в год. При этом российский патрон сейчас в среднем стоит 30 рублей, немецкий — 80–100 рублей за штуку, отмечает он.



А что с импортозамещением?

Россия перестала публиковать подробную таможенную статистику импорта весной 2022 года. Но если посмотреть на данные других стран, то окажется, что основным поставщиком патронов были страны ЕС, которые в 2021 году суммарно ввезли в Россию продукцию на 5,4 млн евро.

Следует оговориться, что вычленить в таможенной статистике конкретно биатлонные патроны невозможно. В целом все учитываемые на границе патроны делятся на те, что используются в боевых целях, и «прочие». В этих прочих — охотничьи, спортивные и сигнальные. Как для гладкоствольного, так и для нарезного оружия.

Если считать в деньгах, то самыми крупными импортерами таких патронов были Италия (1,6 млн евро) и Австрия (1,5 млн евро). Германия только на третьем месте (1,3 млн евро). В 2022 году импорт упал в 50 раз, до 104 тысяч евро, почти весь объем ввезенной в первые месяцы года продукции пришелся на Финляндию и Италию.



В России крупнейшими производителями патронов являются Климовский завод, который выпускает примерно 3 млн патронов в год под брендом «Биатлон» и ЦНИИТОЧМАШ (входит в концерн Калашников), который выпускает примерно 500 тысяч патронов в год под брендом «Олимп». Второй считается более качественным, но и стоит в два раза дороже: 43,80 рубля за выстрел против 23,86 рубля у Климовского.

Российские патроны по качеству сильно уступают иностранным, считает Дмитрий Васильев. «Внешне все одно и то же, только одни летят в центр мишени, а другие почему-то в разные стороны. Нет так называемой кучности выстрела. Когда производится контрольный замер патрона, так называемый отстрел, он показывает, насколько качественный или некачественный патрон. У качественного патрона пули в мишень летят одна в одну, а у менее качественного — веером», — объясняет он.



Алексей Нуждов приводит в качестве аналогии авторынок. «Можно взять «Лады» последние и «Мерседес» — конечно, «Мерседес» лучше. А если взять иранские машины, то по совокупности будет хуже «Лады». С патронами то же самое», — отмечает он.

Но дело не только в качестве самом по себе, но и в сочетаемости с винтовками. Отечественные патроны могли бы устраивать спортсменов, если бы они стреляли из отечественных же ружей. «Но парк оружия у региональных сборных в среднем 50 на 50 — наши и немецкие», — говорит Алексей Нуждов. У спортсменов Московской области 80% ружей германского происхождения.



ЦНИИТОЧМАШ ранее оценивал потребность российских биатлонистов в 7 млн патронов в год и отмечал, что готов значительно увеличить производство, но пока, по словам самих спортсменов, сделать этого не удалось.

Наладить выпуск качественных отечественных патронов не удается, поскольку сами заводы считают это нерентабельным, считает Дмитрий Васильев. «Выгоднее продавать средненький патрон для охотников, которых огромное количество и им достаточно. А чтобы разработать качественный спортивный патрон, надо вложиться прилично в разработку, закупить более дорогостоящие материалы», — рассуждает он.



Алексей Нуждов уверен, что проблема не только в заводах, но и в государственном финансировании: раз денег на приобретение расходников не выделяют в достаточном количестве, то и выпускать их в таком объеме смысла нет. «Для патронов высокого класса надо запускать отдельную линию, приобретать более дорогостоящее оборудование, а зачем ее держать, если не окупится? Поэтому остается ширпотреб, который мы лепим в том небольшом количестве, которое будет приобретено бюджетными организациями», — подчеркивает он.

Зато отказ традиционных европейских поставщиков, в первую очередь Германии и Италии, от поставок патронов в Россию с марта 2022 года открыл окно возможностей для турецких поставщиков.



Если еще в 2021 году Турция направила в Россию (по данным местной таможенной службы) 694 тысячи охотничье-спортивных патронов на 578 тысяч долларов, то уже в следующем поставки выросли почти на порядок — 5,5 миллионов штук на 1,7 млн долл. Но даже этого оказалось недостаточно: только за первые 9 месяцев (более свежей статистики нет) 2023 года из Турции в Россию уехало 16,1 млн патронов на 4,2 миллиона долларов.



Этот тренд подтверждают и продавцы. Если раньше патроны в основном поставлялись из Германии, то теперь из-за санкций их не достать, рассказали «Фонтанке» в магазине Air Gun, который продает патроны для спортсменов и охотников. Дефицит немецкой продукции замещают российские и турецкие поставщики. Но цены выросли на всё. Сейчас выстрел российским спортивным патроном обходится в 50 рублей, турецким — в 53 рубля. «Немецкие, если бы были в наличии, стоили несколько сотен рублей за выстрел», — прокомментировали в Air Gun.



Галина Бояркова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

