Трепетного петербуржца признали виновным в особо жестокой расправе над семьёй. Дочь убивали на груди матери

В Санкт-Петербургском городском суде вынесли вердикт по делу о двух убийствах, которые можно назвать чудовищными. Фигурант, признанный виновным в расправе над женой, простившей ему смерть дочери, просил снисхождения.

О решении коллегии присяжных 7 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых оказался Максим Якубов, который, по словам защитника, с трепетом относился ко всем.

«Фонтанка» писала о его задержании в июне прошлого года. Тогда 27-летний Якубов показывал место в Южно-Приморском парке, где оставил тело 22-летней жены. На допросе выяснилось, что он может быть причастен к гибели годовалой девочки, останки которой были найдены в том же парке в марте 2021 года.



Молодой человек рассказывал, что девочка — общий ребёнок, которого он бросил об пол в квартире на проспекте Кузнецова во время ссоры с женой. Тело, по информации 47news, не один день пролежало в ванной, прежде чем от него избавились. Родители помирились, смерть ребёнка скрыли от родных.



Якубову вменили убийство двоих с особой жестокостью. По версии следствия, осенью 2020 года он поругался с женой, порезал её кухонным ножом, а потом кинул на кафель расплакавшуюся от криков дочь. Девушка от увиденного и испытанного потеряла сознание. Якубов, согласно материалам, перенёс обеих в ванну, уложил девочку на грудь матери и ещё минимум трижды ударил её кулаком по голове. Ребёнок умер на месте.



Девушка не пережила зиму 2021 года. Следствие установило, что в феврале муж, заподозрив измену, на протяжении получаса душил жену на кровати, а потом около двух минут топил в ванне.

Мать погибшей рассказала суду, что встречалась с зятем, когда приехала в Петербург на поиски дочери и внучки. Вместе долго гуляли, пили кофе. Якубов, с её слов, сетовал на то, что супруга ушла к другому, обещал всё равно помогать ребёнку и утирал тёще слёзы.

Сам подсудимый в последнем слове объяснил, что до последнего не хотел расстраивать родственницу. Он признал убийство жены, но гибель дочери в суде на себя брать отказался, заявив, что в первых показаниях оговорил себя, чтобы наказать.



Адвокат в прениях просил для подзащитного снисхождения. По его словам, психика Якубова не выдержала желания жены уйти к другому.

