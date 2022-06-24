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    Петербуржец убил свою двухлетнюю дочь, а мама простила. Теперь он задушил и жену

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    10 комментариев

    По подозрению в убийстве дочери и жены в Петербурге задержан молодой человек.

    Он признался, что убивал двоих не сразу. Своего двухлетнего ребенка он бросил головой об пол более года назад, а вот жену задушил месяца три назад. «Фонтанка» выяснила, где нашли тела, но подробности еще хуже, чем вы думаете.

    Уголовный розыск Красносельского района пришел к 27-летнему Максиму Якубову 23 июня. К вечеру подозреваемый уже показывал то место в лесопарке возле проспекта Маршала Захарова, куда прикопал свою 22-летнюю жену. По информации «Фонтанки», тело девушки нашли, но в этом месте история только начала разворачиваться.

    По данным «Фонтанки», сегодня в Следственном комитете уверены, тем более сам Якубов дает показания, что все началось в 2021 году. Тогда он проживал вместе с женой и родившийся в 2019 году дочерью в съемной квартире на проспекте Кузнецова. Между супругами произошла очередная ссора, во время которой муж схватил дочь и бросил ее головой об пол. Ребенок скончался, но папа и мама помирились и умудрились скрыть смерть дочери даже от родственников и знакомых.

    Тело ребенка они выкинули в Южно-Приморском парке. Его обнаружили еще в 2021 году, но установить личность не смогли, поскольку, как теперь выяснилось, ребенка женщина родила в Москве.

    Что касается второго убийства, по версии следствия, оно произошло в феврале этого года. Теперь Якубов заподозрил свою жену в измене и задушил. Тело ее он отнес примерно в то же место, куда пару лет назад дочь.

    Если вы хотите узнать об этом кошмаре подробнее, вплоть до цитат из признания задержанного, а также посмотреть на него, 47news предоставляет вам эту возможность.

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    Комментарии (10)

    VKuser1453803
    Да на лице дебилизм написан. Причем, у обоих...
    Hmyr’
    Мне кажется, ему не место среди людей. Среди смертных людей.
    pulspb
    2 раза перечитал, в голове не укладывается
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