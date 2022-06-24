Петербуржец убил свою двухлетнюю дочь, а мама простила. Теперь он задушил и жену

По подозрению в убийстве дочери и жены в Петербурге задержан молодой человек.



Он признался, что убивал двоих не сразу. Своего двухлетнего ребенка он бросил головой об пол более года назад, а вот жену задушил месяца три назад. «Фонтанка» выяснила, где нашли тела, но подробности еще хуже, чем вы думаете.

Уголовный розыск Красносельского района пришел к 27-летнему Максиму Якубову 23 июня. К вечеру подозреваемый уже показывал то место в лесопарке возле проспекта Маршала Захарова, куда прикопал свою 22-летнюю жену. По информации «Фонтанки», тело девушки нашли, но в этом месте история только начала разворачиваться.



По данным «Фонтанки», сегодня в Следственном комитете уверены, тем более сам Якубов дает показания, что все началось в 2021 году. Тогда он проживал вместе с женой и родившийся в 2019 году дочерью в съемной квартире на проспекте Кузнецова. Между супругами произошла очередная ссора, во время которой муж схватил дочь и бросил ее головой об пол. Ребенок скончался, но папа и мама помирились и умудрились скрыть смерть дочери даже от родственников и знакомых.

Тело ребенка они выкинули в Южно-Приморском парке. Его обнаружили еще в 2021 году, но установить личность не смогли, поскольку, как теперь выяснилось, ребенка женщина родила в Москве.

