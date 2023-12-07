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    Михаил Шемякин два вечера в Петербурге будет рассказывать о жизни до изгнания

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    В пятницу, 8 декабря, и в понедельник, 11 декабря, в Петербурге состоятся презентации книги Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания» — это первый том его автобиографии.

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    Воспоминания Шемякина охватывают период от рождения художника в 1943 году до изгнания из Советского Союза в 1971 году. Шемякин рассказывает свою историю, а заодно историю родителей, переживших революции. Еще — историю послевоенной Германии, Прибалтики, Беларуси, историю карательной психиатрии, истории беглых монахов и схимников. Это документ эпохи и жизнь удивительного человека.

    «Фонтанка» публиковала отрывок из автобиографии Шемякина. В нем художник рассказывает про не засыпанный еще Введенский канал.

    Встреча 8 декабря пройдет в «Доме Книги» на Невском, 28 в 19:00. Встреча 11 декабря пройдет в «Подписных изданиях» на Литейном, 57 в 19:00.

    Вход свободный, 18+.

    Напомним, что 7 декабря в Центре Михаила Шемякина открылась выставка «Михаил Шемякина. Взгляд сквозь время», центральной темой которой стал автопортрет.

    Михаил ШемякинАвтобиография
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