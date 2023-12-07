Михаил Шемякин два вечера в Петербурге будет рассказывать о жизни до изгнания

В пятницу, 8 декабря, и в понедельник, 11 декабря, в Петербурге состоятся презентации книги Михаила Шемякина «Моя жизнь: до изгнания» — это первый том его автобиографии.

Воспоминания Шемякина охватывают период от рождения художника в 1943 году до изгнания из Советского Союза в 1971 году. Шемякин рассказывает свою историю, а заодно историю родителей, переживших революции. Еще — историю послевоенной Германии, Прибалтики, Беларуси, историю карательной психиатрии, истории беглых монахов и схимников. Это документ эпохи и жизнь удивительного человека.

«Фонтанка» публиковала отрывок из автобиографии Шемякина . В нем художник рассказывает про не засыпанный еще Введенский канал.

Встреча 8 декабря пройдет в «Доме Книги» на Невском, 28 в 19:00. Встреча 11 декабря пройдет в «Подписных изданиях» на Литейном, 57 в 19:00.

Вход свободный, 18+.



Напомним, что 7 декабря в Центре Михаила Шемякина открылась выставка «Михаил Шемякина. Взгляд сквозь время», центральной темой которой стал автопортрет.

