В Сибири заледенел и закрылся аэропорт: там ждут минус 40

Морозная погода в Сибири привела к закрытию аэропорта в Новокузнецке. Мешают плохая видимость, штормовой ветер и низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.
Как сообщили в аэропорту 7 декабря, самолеты не могут приземлиться из-за плохого сцепления на ВПП, «возникшего по причуде природы». И «при переходе из снежного +3 в суровые -18 никакие химреагенты не помогут». На территории Кузбасса ожидается аномально холодная погода с температурами воздуха минус 35 и даже минус 40 градусов. Командиры воздушных судов выбирают курс на запасные аэродромы, а застрявшие в аэропорту пассажиры устраиваются поудобнее.
«В аэровокзале тем временем организовали горячее питание, прохладительные напитки и дополнительные места ожидания. В усиленном режиме работают кафе и рестораны, комната матери и ребенка ждет пассажиров с детьми», — заявили в аэропорту.
Как уточняет «Вестник АТОР», самолеты S7 и «Аэрофлота» из Москвы ожидают в Новосибирске. Всего задержаны вылеты пяти рейсов, включая те, что не улетели накануне. Вылеты обещают скоро возобновить, но авиакомпании уже собирают списки пассажиров для расселения в отелях.