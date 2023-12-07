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    В Сибири заледенел и закрылся аэропорт: там ждут минус 40

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    Морозная погода в Сибири привела к закрытию аэропорта в Новокузнецке. Мешают плохая видимость, штормовой ветер и низкий коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

    Как сообщили в аэропорту 7 декабря, самолеты не могут приземлиться из-за плохого сцепления на ВПП, «возникшего по причуде природы». И «при переходе из снежного +3 в суровые -18 никакие химреагенты не помогут». На территории Кузбасса ожидается аномально холодная погода с температурами воздуха минус 35 и даже минус 40 градусов. Командиры воздушных судов выбирают курс на запасные аэродромы, а застрявшие в аэропорту пассажиры устраиваются поудобнее.

    «В аэровокзале тем временем организовали горячее питание, прохладительные напитки и дополнительные места ожидания. В усиленном режиме работают кафе и рестораны, комната матери и ребенка ждет пассажиров с детьми», — заявили в аэропорту.

    Как уточняет «Вестник АТОР», самолеты S7 и «Аэрофлота» из Москвы ожидают в Новосибирске. Всего задержаны вылеты пяти рейсов, включая те, что не улетели накануне. Вылеты обещают скоро возобновить, но авиакомпании уже собирают списки пассажиров для расселения в отелях.

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    Комментарии 4

    Гость07 Дек 2023 в 13:30
    Ну, как полетали?
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