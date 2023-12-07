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    Странная смерть школьницы в Парголово, упавшей после посещения ванной, стала уголовным делом

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    СК Выборгского района Петербурга установил предварительную причину смерти 17-летней школьницы в Парголово.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, гибель девочки посчитали самоубийством. На теле погибшей наши много странных следов.

    Исследование всех обстоятельств смерти ребенка будет проводиться в рамках уголовного дела по статье «доведение до самоубийства».

    Девочке стало плохо утром 5 декабря. Она упала после того, как вышла из ванной. Школьница прилегла, и уже не пришла в себя. https://www.fontanka.ru/2023/12/06/72987302/

    Проведение проверки находится на контроле у районной прокуратуры.

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