Странная смерть школьницы в Парголово, упавшей после посещения ванной, стала уголовным делом

СК Выборгского района Петербурга установил предварительную причину смерти 17-летней школьницы в Парголово.
Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, гибель девочки посчитали самоубийством. На теле погибшей наши много странных следов.
Исследование всех обстоятельств смерти ребенка будет проводиться в рамках уголовного дела по статье «доведение до самоубийства».
Девочке стало плохо утром 5 декабря. Она упала после того, как вышла из ванной. Школьница прилегла, и уже не пришла в себя. https://www.fontanka.ru/2023/12/06/72987302/
Проведение проверки находится на контроле у районной прокуратуры.