Вышла из ванной, ноги не держали. В Парголово нашли тело первокурсницы

СК и полиция Выборгского района Петербурга устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели 17-летней девочки в Парголово.



Скорую в квартиру на Тихоокеанской улице вызвали накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. Однако медикам оставалось только констатировать смерть 17-летней девочки, которую нашли на кровати без сознания.



Тело погибшей первокурсницы увезли в морг для установления причины смерти.



Девушка живет в квартире с 43-летней матерью, на учетах ни она, ни семья не состоят.

