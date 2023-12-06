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    Вышла из ванной, ноги не держали. В Парголово нашли тело первокурсницы

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    СК и полиция Выборгского района Петербурга устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели 17-летней девочки в Парголово.

    Скорую в квартиру на Тихоокеанской улице вызвали накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. Однако медикам оставалось только констатировать смерть 17-летней девочки, которую нашли на кровати без сознания.

    Тело погибшей первокурсницы увезли в морг для установления причины смерти.

    Девушка живет в квартире с 43-летней матерью, на учетах ни она, ни семья не состоят.

    Родительница рассказала сотрудникам полиции, что утром дочь потеряла сознание, когда вышла из ванной. Она пошла отлежаться в свою комнату, но так и не встала.

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