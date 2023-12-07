Дворника задержали после заявления о домогательствах к школьнице в центре Петербурга

Сотрудники полиции Центрального района оперативно задержали подозреваемого в домогательствах к школьнице. Его выдал оранжевый жилет.
44-летнего гражданина Узбекистана задержали, который работает дворником в одной из ЖКС задержали накануне на 10-ой Советской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 декабря. По версии следствия, 5 декабря он приставал к 14-летней девочке у магазина на Таврической улице. Пострадавшая, описывая педофила, указала на оранжевый жилет.
Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».