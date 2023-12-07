    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -18

    2 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.78eur100.14

    На Налоговом форуме показали рисунки детей на фискальную тему. Они прекрасны

    1219
    7 комментариев

    На открывшемся 7 декабря в Петербурге Налоговом форуме выставлены детские рисунки, посвященные вопросам фискальной политики государства. Они описывают актуальные вопросы налогового администрирования в стране и заставляют взрослых задуматься о том, для чего оно нужно и каковы последствия уклонения от выплат.

    ПоделитьсяПоделиться

    Очень выразительны детские работы о «Море налогов», о том, как сотрудник налоговой с пистолетом отбирает у пирата скрытые доходы. Наглядно показано, как отличаются дома, в которых жители платят налоги, от тех, в которых живут уклонисты.

    ПоделитьсяПоделиться

    Отдельной темой проходит мотив о пчеле, с которой сравнивается налогоплательщик: по малой толике каждый из них приносит в большой улей бюджета свой вклад.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как передает корреспондент «Фонтанки» с полей Налогового форума, все это — рисунки победителей конкурсов разных лет. Авторы — петербургские школьники, дети сотрудников петербургского управления ФНС и инспекций.

    ПоделитьсяПоделиться

    Петербургский налоговый форум пройдет 7–8 декабря уже во второй раз. В нем принимают участие руководители городского управления и центрального аппарата ФНС, чиновники Петербурга, депутаты и бизнес-сообщество.

    ПоделитьсяПоделиться

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close