На Налоговом форуме показали рисунки детей на фискальную тему. Они прекрасны

На открывшемся 7 декабря в Петербурге Налоговом форуме выставлены детские рисунки, посвященные вопросам фискальной политики государства. Они описывают актуальные вопросы налогового администрирования в стране и заставляют взрослых задуматься о том, для чего оно нужно и каковы последствия уклонения от выплат.
Очень выразительны детские работы о «Море налогов», о том, как сотрудник налоговой с пистолетом отбирает у пирата скрытые доходы. Наглядно показано, как отличаются дома, в которых жители платят налоги, от тех, в которых живут уклонисты.
Отдельной темой проходит мотив о пчеле, с которой сравнивается налогоплательщик: по малой толике каждый из них приносит в большой улей бюджета свой вклад.
Как передает корреспондент «Фонтанки» с полей Налогового форума, все это — рисунки победителей конкурсов разных лет. Авторы — петербургские школьники, дети сотрудников петербургского управления ФНС и инспекций.
Петербургский налоговый форум пройдет 7–8 декабря уже во второй раз. В нем принимают участие руководители городского управления и центрального аппарата ФНС, чиновники Петербурга, депутаты и бизнес-сообщество.