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    Пожар в Консерватории

    Семерых эвакуировали с четвёртого этажа горящего здания консерватории в Петербурге

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    Минимум семь человек эвакуировали из загоревшегося здания Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря. По информации «Фонтанки», спасать их пришлось с последнего, четвёртого этажа.

    По предварительным данным, очаг возгорания на Театральной площади, 3, находится внутри здания на первом этаже. В МЧС сообщали, что огонь распространился на 100 квадратных метров в помещениях первого этажа.

    Судя по кадрам, в копоти четыре окна с первого по последний этаж на одной стороне фасада. В копоти ещё несколько окон на первом и втором этажах, почернел балкон.

    Сигнал о возгорании на Театральной площади поступил на пульт дежурного в 12:46. Через полчаса ему присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности 1-БИС.

    Проверку по факту пожара в здании, многолетняя реконструкция которого должна быть закончена в 2024 году, контролирует прокуратура.

    Всё, что известно, рассказываем в онлайн-трансляции.

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