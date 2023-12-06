Семерых эвакуировали с четвёртого этажа горящего здания консерватории в Петербурге

Минимум семь человек эвакуировали из загоревшегося здания Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря. По информации «Фонтанки», спасать их пришлось с последнего, четвёртого этажа.



По предварительным данным, очаг возгорания на Театральной площади, 3, находится внутри здания на первом этаже. В МЧС сообщали, что огонь распространился на 100 квадратных метров в помещениях первого этажа.



Судя по кадрам, в копоти четыре окна с первого по последний этаж на одной стороне фасада. В копоти ещё несколько окон на первом и втором этажах, почернел балкон.

