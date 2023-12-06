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    Мороз прихватывает Петербург. За сутки на городские дороги высыпали больше 500 тонн песка с солью

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Снегопады в Петербурге сменились морозной погодой, и на первый план у дорожных служб вышла обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. Между тем количество снега, принятого «снежными» пунктами города, подбирается к полумиллиону кубометров.

    За минувшие сутки для обработки городских дорог и тротуаров использовали более 540 тонн песко-соляной смеси, сообщает 6 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. В ведомстве отмечают, что каждое предприятие самостоятельно решает, какими средствами обрабатывать поверхности. Снег сейчас сгребают из лотковой зоны по краям магистралей и вывозят валы, оставшиеся после уборки во время снегопадов и в часы пик. За сутки на утилизацию отправили почти 38 тысяч кубометров снега.

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    Всего за три недели (а первый самосвал приехал на снегоплавильный пункт 15 ноября) снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли 446 636 кубометров снега: около 281 тысяч кубов привезли на ССП и чуть более 165,6 тысячи кубов — на СИСП, сообщает Водоканал Петербурга. За сутки это количество выросло на 61 тысячу кубометров. Больше всего снега приняли снегоплавильный пункт на Мебельной улице (42 412 кубометров) и снегоприемный на Взлетной улице (55 501 кубометр).

    Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что к 6 декабря об очистке крыш от снега в системе «Объекты городской среды» отчитались 4775 школ, детских садов, поликлиник и прочие социально значимые объекты. Работает это так: специалисты ГАТИ дают в системе задания на уборку нежилых зданий, после чего ответственные за нее должны в ограниченный срок провести работу в соответствии с указанными критериями, сделать фотографии и загрузить в систему отчет. Контролирует выполнение курирующее ведомство, которое может принять или отклонить отчет, а ГАТИ выборочно их проверяет.

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    В среду, 6 декабря, улицы Петербурга убирают 853 машины и 894 дворника. В парках, скверах и на территориях уличного озеленения работают еще 273 машины и 929 специалистов садово-парковых предприятий.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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