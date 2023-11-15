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    Первый самосвал с грузом снега прибыл в Петербурге на снегоплавильный пункт

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    Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе, сообщает 15 ноября правительство Петербурга. Самосвал привез 13 кубометров снега.

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    Всего город готов обрабатывать 101,5 тыс. кубометров снега в сутки, отчитался «Водоканал Санкт-Петербурга». Подготовлено 18 снежных пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных.

    «Город подготовился к зимней уборке. <…> Продумана логистика и транспортные возможности для вывоза снега с городских улиц. Такая система <…> важна для сохранения комфортной городской среды», — заявил губернатор Александр Беглов.

    Для борьбы со снегом город располагает парком в 1530 единиц уборочной техники. На случай обильных снегопадов есть возможность дополнительно привлечь к уборке еще порядка 500 машин, сообщают чиновники.

    Напомним, серьезных снегопадов в этом сезоне еще не было, а у горожан уже возникли претензии к стремлению коммунальщиков как можно раньше «засолить» улицы Петербурга. Как раз сегодня в соцсетях появились десятки жалоб и фото соли на голом асфальте.

    Собачники заявили, что их животные отказались после такого выходить из дома. На кучки кристаллов 15 ноября особенно часто жаловались в Приморском и Василеостровском районах. В Пушкине та же картина — снега на тротуарах нет, зато соли — в избытке.

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    СнегСнегоплавильный пункт
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