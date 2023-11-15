Первый самосвал с грузом снега прибыл в Петербурге на снегоплавильный пункт

Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе, сообщает 15 ноября правительство Петербурга. Самосвал привез 13 кубометров снега.
Всего город готов обрабатывать 101,5 тыс. кубометров снега в сутки, отчитался «Водоканал Санкт-Петербурга». Подготовлено 18 снежных пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных.
«Город подготовился к зимней уборке. <…> Продумана логистика и транспортные возможности для вывоза снега с городских улиц. Такая система <…> важна для сохранения комфортной городской среды», — заявил губернатор Александр Беглов.
Для борьбы со снегом город располагает парком в 1530 единиц уборочной техники. На случай обильных снегопадов есть возможность дополнительно привлечь к уборке еще порядка 500 машин, сообщают чиновники.
Напомним, серьезных снегопадов в этом сезоне еще не было, а у горожан уже возникли претензии к стремлению коммунальщиков как можно раньше «засолить» улицы Петербурга. Как раз сегодня в соцсетях появились десятки жалоб и фото соли на голом асфальте.
Собачники заявили, что их животные отказались после такого выходить из дома. На кучки кристаллов 15 ноября особенно часто жаловались в Приморском и Василеостровском районах. В Пушкине та же картина — снега на тротуарах нет, зато соли — в избытке.