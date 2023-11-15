«Не рановато для соли?» Петербуржцы пожаловались на нескользкие кучки

В Петербурге началось традиционная «засолка» улиц, а у горожан начались традиционные дискуссии по этому поводу. Собачники заявили, что их животные отказались после такого выходить из дома, другие же предсказали, что снега в этом году не будет, будет только соль. На кучки кристаллов 15 ноября пожаловались в Приморском и Василеостровском районах.

Против засолки резко выступили жители севера города. Под фотографиями тротуара проспекта Королева пользователи не скрывают возмущения.

«Это просто жесть. Заморозков ещё нет, а тонны соли разбросаны везде!!! А ведь их же надо смешивать с песком и не в таких количествах засыпать. Эти коммунальные службы давно пора разогнать!» — написала петербурженка Анна.



«Это ужас, утром шла по двору, все под ногами хрустит. Негодяи просто», — считает Наталья.



Такую же точно картину в среду наблюдали жители улиц Савушкина и Школьной. А обитатели дома 4 по Гаванской улице в Василеостровском районе не оценили солевые художества у помойки. К ответу они призвали директора жилищного агентства.

