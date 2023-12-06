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    Музеи

    Птиц в Царском Селе к морозам перевели на усиленное питание — они уже съели 70 килограмм корма

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    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
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    В Музее-заповеднике «Царское Село» рассказали о зимнем рационе пернатых обитателей. К наступлению морозов для них установили 60 кормушек в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках.

    «Всего музей закупил к этому зимнему сезону 500 килограммов семечек, 70 килограммов из них царскосельские птицы уже съели», — сообщили в пресс-службе.

    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
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    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
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    Подкармливать птиц зимой необходимо, хоть музей и старается высаживать ягодные кусты и деревья (шиповник, боярышник, рябину). По словам главного хранителя парков музея-заповедника Ольги Филипповой, «синицы и некоторые другие птицы относятся к синантропному виду: их жизнедеятельность напрямую связана с человеком».

    «То есть синицы доверяют нам свою маленькую жизнь, в ответ мы следим за тем, чтобы в кормушках зимой был корм», — поясняет она, напоминая русские народные приметы, в которых прилет синиц к людям означал наступление зимы.

    В Царском Селе необходимость содержания птиц человеком доказали на практике еще столетие назад. В 1912 году по приказу Николая II специальная комиссия, в которую вошли специалисты Императорского ботанического сада, исследовала массовую гибель старых деревьев в парках. И пришла к выводу, что виной тому — вредные насекомые, которых вполне в состоянии уничтожить птицы — если выберут парк своим домом. С тех пор о птицах в парке заботятся.

    Кстати, кормушки в парке — не случайные: часть из них изготовили учащиеся местной школы. А главная кормушка — двухэтажная, с 12 входами и декоративным крыльцом, — воспроизводит кормушки конца XVIII — начала XIX века.

    Зимой в Царском Селе живут около 25 видов птиц, в том числе синицы, снегири, поползни, пищухи, свиристели и чечетки, хохлатые синицы-гренадерки.

    Посетителей, которые выразят желание подкормить пернатых, предупреждают, что в кормушки можно класть только нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, а синицы любят еще несоленое сало.

    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"
    Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село"

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