Птиц в Царском Селе к морозам перевели на усиленное питание — они уже съели 70 килограмм корма

Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село" Поделиться Поделиться





В Музее-заповеднике «Царское Село» рассказали о зимнем рационе пернатых обитателей. К наступлению морозов для них установили 60 кормушек в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках.

«Всего музей закупил к этому зимнему сезону 500 килограммов семечек, 70 килограммов из них царскосельские птицы уже съели», — сообщили в пресс-службе.



Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село" Поделиться Поделиться





Фото: предоставлено ГМЗ "Царское Село" Поделиться Поделиться





Подкармливать птиц зимой необходимо, хоть музей и старается высаживать ягодные кусты и деревья (шиповник, боярышник, рябину). По словам главного хранителя парков музея-заповедника Ольги Филипповой, «синицы и некоторые другие птицы относятся к синантропному виду: их жизнедеятельность напрямую связана с человеком».

«То есть синицы доверяют нам свою маленькую жизнь, в ответ мы следим за тем, чтобы в кормушках зимой был корм», — поясняет она, напоминая русские народные приметы, в которых прилет синиц к людям означал наступление зимы.



В Царском Селе необходимость содержания птиц человеком доказали на практике еще столетие назад. В 1912 году по приказу Николая II специальная комиссия, в которую вошли специалисты Императорского ботанического сада, исследовала массовую гибель старых деревьев в парках. И пришла к выводу, что виной тому — вредные насекомые, которых вполне в состоянии уничтожить птицы — если выберут парк своим домом. С тех пор о птицах в парке заботятся.



Кстати, кормушки в парке — не случайные: часть из них изготовили учащиеся местной школы. А главная кормушка — двухэтажная, с 12 входами и декоративным крыльцом, — воспроизводит кормушки конца XVIII — начала XIX века.



Зимой в Царском Селе живут около 25 видов птиц, в том числе синицы, снегири, поползни, пищухи, свиристели и чечетки, хохлатые синицы-гренадерки.



Посетителей, которые выразят желание подкормить пернатых, предупреждают, что в кормушки можно класть только нежареные семена подсолнечника, арбуза или дыни, а синицы любят еще несоленое сало.