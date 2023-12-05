Появилось видео из петербургского ТРК, где ребенок проткнул легкое маминой спицей. Девочка идет на поправку

Появилось видео несчастного случая, произошедшего в ТРК «Лео Молл» на Планерной улице. На записи видно, как в игровой зоне торгового центра мама с девятилетней дочерью решили скатиться на ватрушке с горки-тюбинга. Они крепко прижались друг к другу, но, видимо, не удержались.

Ребенок упал на пакет с мамиными вещами, в нем находились спицы. Одна из них проткнула девочке легкое.