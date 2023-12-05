Появилось видео из петербургского ТРК, где ребенок проткнул легкое маминой спицей. Девочка идет на поправку

Появилось видео несчастного случая, произошедшего в ТРК «Лео Молл» на Планерной улице. На записи видно, как в игровой зоне торгового центра мама с девятилетней дочерью решили скатиться на ватрушке с горки-тюбинга. Они крепко прижались друг к другу, но, видимо, не удержались.
Ребенок упал на пакет с мамиными вещами, в нем находились спицы. Одна из них проткнула девочке легкое.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в Детской городской больнице Марии Магдалины, куда доставили девочку, она была в тяжелом состоянии. «Врачам удалось ее стабилизировать, — рассказал главный врач больницы Автандил Микава. — Сейчас состояние ребенка не вызывает опасений, дело идет на поправку».