    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, зап

    764мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.67eur98.58

    Опубликован трейлер игры GTA VI

    1262
    6 комментариев

    Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games 5 декабря опубликовала в YouTube первый трейлер своей новой игры GTA VI. Число просмотров уже превышает 42 миллиона.

    Автор: Rockstar Games / YouTube

    В ролике говорится, что игра выйдет в 2025 году. Предыдущая часть — GTA V — увидела свет в 2013 году.

    Grand Theft Auto — серия компьютерных игр в жанре action-adventure, одна из самых популярных франшиз в мире. Разработку новой игры этой серии Rockstar подтвердила в феврале 2022-го. Иностранные СМИ писали, что сюжет будет основан на истории грабителей Бонни и Клайда, одной из главных героинь впервые станет женщина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Компьютерная играGTA
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close