Опубликован трейлер игры GTA VI

Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games 5 декабря опубликовала в YouTube первый трейлер своей новой игры GTA VI. Число просмотров уже превышает 42 миллиона.

В ролике говорится, что игра выйдет в 2025 году. Предыдущая часть — GTA V — увидела свет в 2013 году.



Grand Theft Auto — серия компьютерных игр в жанре action-adventure, одна из самых популярных франшиз в мире. Разработку новой игры этой серии Rockstar подтвердила в феврале 2022-го. Иностранные СМИ писали, что сюжет будет основан на истории грабителей Бонни и Клайда, одной из главных героинь впервые станет женщина.

