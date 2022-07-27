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    История Бонни и Клайда. Bloomberg рассказал о новой части GTA

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    Женщина впервые станет одним из главных героев новой части игры Grand Theft Auto от Rockstar. Об этом 27 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным собеседников издания, всего в игре будет два играбельных персонажа, одна из которых — женщина-латиноамериканка. Сюжет будет основан на истории грабителей Бонни и Клайда.

    Действие игры развернется в вымышленной версии города Майами, но со временем карта будет обновляться. Кроме того, в новой части, в отличие от предыдущих игр серии, не будет шуток, бьющих по людям из «маргинализированных групп». Компания также обещает стать «более доброй и мягкой».

    Релиз новой GTA, добавляет Bloomberg, может состояться через два года.

    В феврале этого года Rockstar подтвердила работу над шестой частью GTA, однако официальных подробностей от разработчиков пока нет.

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