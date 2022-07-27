История Бонни и Клайда. Bloomberg рассказал о новой части GTA

Женщина впервые станет одним из главных героев новой части игры Grand Theft Auto от Rockstar. Об этом 27 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным собеседников издания, всего в игре будет два играбельных персонажа, одна из которых — женщина-латиноамериканка. Сюжет будет основан на истории грабителей Бонни и Клайда.



Действие игры развернется в вымышленной версии города Майами, но со временем карта будет обновляться. Кроме того, в новой части, в отличие от предыдущих игр серии, не будет шуток, бьющих по людям из «маргинализированных групп». Компания также обещает стать «более доброй и мягкой».

