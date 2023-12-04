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    Самая маленькая поганковая утка, зимующая в Неве, кажется птенцом или камушком

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    Фото: Александр Спиридонов
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    С началом зимы внимательные петербуржцы стали встречать в городе много редких птиц.

    В парке Сосновка 3 декабря удалось поймать в объектив одну из самых крупных сов — бородатую неясыть.

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    «Неясыть сидела недалеко от замерзшего пруда в достаточно людном месте, наблюдая за собравшимися под ней людьми. По счастью, рядом не было замечено ни одной вороны, так что сову они не нервировали», — рассказывает фотограф Алексей Прокопенков

    4 декабря в сообществе «Птицы СПб и России».

    В тот же день в Мурино, как уже писала «Фонтанка», видели полярную сову. Ей, в отличие от неясыти, сильно досаждали вороны.

    В полынье у Сампсониевского моста зимует самая маленькая из поганковых уток Палеарктики — малая поганка, она размером со скворца или мелкого голубя.

    «На фоне обычных крякв кажется, что тут плавает маленький утенок, но это вполне себе взрослая особь. У моста хорошее течение, и она ловит мелких рыбешек (как и все поганки, она питается рыбой, земноводными и ракообразными). Когда эта полынья замерзнет, она переместится на открытые участки Невы или залива, где можно плавать и нырять в поисках еды. На последней фотографии видно, что когда она спит, похожа на камушек, который рядом с кряквами лежит», — рассказывает фотограф Александр Спиридонов.

    Вьюрок — тоже редкая птица, с ярко выраженным перелётным поведением, его заметили в Сосновке.

    А в лесах Ленобласти, если сильно повезет, можно встретить глухарей, распускающих хвосты.

    Фото: Александр Спиридонов

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