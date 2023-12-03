В Мурино прилетела полярная хищница. Вороны против, а людям нравится

В Мурино заметили гостью из Арктики. Фото белой, или полярной совы в городском антураже публикует 3 декабря петербургский биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Эти хищники обитают на Севере России, в Арктики и Субарктике. Но зимой в поисках пищи откочёвывают южнее. Если в Мурино будет достаточно еды для этой красотки, она может остаться там на всю зиму, а может и продолжить путь дальше на юг.

