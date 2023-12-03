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    В Мурино прилетела полярная хищница. Вороны против, а людям нравится

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    В Мурино заметили гостью из Арктики. Фото белой, или полярной совы в городском антураже публикует 3 декабря петербургский биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Эти хищники обитают на Севере России, в Арктики и Субарктике. Но зимой в поисках пищи откочёвывают южнее. Если в Мурино будет достаточно еды для этой красотки, она может остаться там на всю зиму, а может и продолжить путь дальше на юг.

    Полярная сова отличается от сородичей не только окрасом. Она охотится не ночью, а днем. В основном — на мышей. Но иногда нападает даже на уток и гусей. Может добыть и целого зайца. По свидетельству очевидцев, в Мурино сова охотится главным образом на крыс, и очень успешно. Так что такому соседу люди рады.

    А вот местные вороны — гостью встретили настороженно. В природе вороны и совы — враги. Днем вороны нападают на сов, ночью — бывает наоборот. На фото видно, что за хищницей внимательно наблюдает воронья «группа наружного наблюдения».

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    Полярная сова
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    Комментарии 4

    Гость03 Дек 2023 в 22:36
    сова нашла хвост.
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