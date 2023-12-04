Ситуация стабилизировалась, говорили они. Что действительно творится на рынке запчастей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Поделиться Поделиться





Российский союз автостраховщиков решил обновить среднюю стоимость автозапчастей в справочниках, которыми пользуются для расчета выплат по ОСАГО. С 19 декабря цены на запчасти увеличатся в среднем на 9,8%. «Фонтанка» подсчитала, насколько в действительности выросли в цене самые ходовые запчасти для четырех автомобилей: Volkswagen, Mercedes, Suzuki и Chery.

Ждем нового рекорда выплаты по ОСАГО

Как отметили в РСА, в сравнении со справочником, вышедшим ровно год назад, цены на «автожелезо» выросли в среднем на 7,4%. А могли бы быть выше, с учетом того, как в середине года лихорадило рубль. Но в целом, считают в РСА, ситуация на рынке запасных частей стабилизировалась, а на некоторые марки запчасти даже подешевели: ветровое стекло на Hyundai и Toyota упало в цене на 28%, дверь — так и на все 35%. Что, в общем-то, идет вразрез с заявлением того же РСА о росте средней выплаты по ОСАГО, которая в октябре этого года впервые пробила потолок в 100 тысяч рублей. Но если учесть, что рынок запчастей на Renault, KIA и Nissan чувствует себя не так уверенно, а запчасти на «француза» подскочили в цене на 15–30%, на «корейца» и «японца» — в несколько раз, то новый рекорд выплаты по ОСАГО в 150 тысяч рублей уже дышит страховщикам в затылок.



В исследовании «Фонтанки» приняли участие Suzuki, Volkswagen, Chery Tiggo и Mercedes. Для них мы искали капот, подушку безопасности, передний бампер, фару и радиатор.

Suzuki SX4 2008 года выпуска

Автозапчасти на старенький японский хетчбэк за год, судя по справочнику РСА, изменились в цене неравномерно — одни подешевели, другие подорожали. Например, капот вдвое, в актуальном на сегодня справочнике он оценен в 16,8 тысячи. Не так резво потеряли в цене фара и радиатор, 30% и 20% соответственно, и на сегодня их стоимость составляет 12,2 и 18,8 тысячи соответственно.



Но, это, повторимся, средняя цена детали по справочнику для расчета выплаты по ОСАГО. Фактически родную деталь за такие деньги не купить. К примеру, оригинальный капот японского производства обойдется в 67,4 тысячи — и под заказ, ждать которого придется от 1 месяца. И даже новая цена по справочнику, увеличенная на 10%, позволит приобрести только реплику литовского производства, она обойдется в 17 тысяч. Бывший в эксплуатации оригинальный капот можно найти по цене от 24 тысяч.



Подушка безопасности и бампер за год, наоборот, выросли в цене, в среднем и та. и другая деталь — на 35%. Актуальная цена по справочнику сегодня на них — 62,2 и 9,1 тысячи соответственно. И подушке, надо отметить, РСА явно польстил относительно рыночной цены: оригинальную деталь можно найти от 32,2 тысячи. Чего не скажешь о бампере: оригинал на профильных сайтах предлагают за 11,7 тысячи. Повышение стоимости бампера на 10% с 19 декабря (до 10,1 тысячи) почти позволит протиснуться в отведенные страховщиками рамки.



В целом же ситуация с запчастями, в сравнении с июлем этого года, похоже, действительно, налаживается: запчасти на «японца», пусть и реплики, хотя бы можно найти.

Volkswagen Polo 2016 года выпуска

Исследуемые нами детали на Volkswagen Polo за год, судя по справочнику РСА, подешевели почти все: подушка потеряла в цене вдвое (сейчас ее базовая цена указана как 57,4 тысячи рублей), фара потеряла 24% стоимости и опустилась до 8 тысяч, радиатор подешевел на 11%, до 7,5 тысячи. Подорожал только капот — на 12%, до 18,3 тысячи рублей. Бампер, как был, так и остался по цене 2,5 тысячи.



Прибавка 10% стоимости в оценке детали по справочнику не сделает жизнь владельцев Volkswagen Polo заметно комфортнее, и возмещение по ОСАГО не уложится в рыночную стоимость оригинальных запчастей. И вот почему: цена капота от VAG на сайтах автодеталей стартует от 71 тысячи, бампера — от 29 тысяч, фары — от 15, радиатора — от 23. Оригинальную подушку безопасности и вовсе не найти, а цена на бэушную стартует от 31 тысячи рублей. Возмещение по ОСАГО покроет лишь покупку китайских и тайваньских аналогов — как правило, цены на них укладываются в половину справочной стоимости.



Mercedes GLC 300 2016 года выпуска

Кому и правда придется несладко, так это владельцам Mercedes. В этой категории за год существенно подешевел только радиатор, сейчас он оценен в справочнике в 22,6 тысячи рублей. Капот сбавил в цене 12%, до 38,1 тысячи. Все остальные детали, такие как подушка безопасности, фара и бампер, подорожали в справочнике почти в два раза: подушку сегодня оценивают в 155,5 тысячи, бампер — в 179,5, фару — в 261 тысячу рублей. И даже если после 19 декабря они будут оцениваться РСА на 10% дороже, найти оригиналы некоторых деталей за такую цену будет сродни чуду: рыночная цена на капот сегодня стартует от 124,7 тысячи, на радиатор — от 75. Зато китайский ценник порадует: капот из дружественной страны можно найти от 25,4 тысячи, радиатор — от 19.

С подушкой безопасности и фарой сложнее — аналогов к ним нет, оригинальную подушку можно взять на сайтах запчастей за 103 тысячи, фару — от 170. А вот оригинальный бампер пока еще можно достать вдвое дешевле, чем в справочнике: за 84 тысячи рублей, Китай предлагает аналоги вообще по бросовым ценам — за 15 тысяч, но там надо серьезно смотреть, предупреждают эксперты.



Chery Tiggo 8 2022 года выпуска

Пожалуй, Chery Tiggo — единственный из нашего набора, для кого проблем с оригинальными запчастями нет. И это понятно: импорт китайских автомобилей за 10 месяцев этого года вырос в 8 раз, запчастей к нам тоже стали везти на 50% больше в ценовом эквиваленте. Но это совсем не значит, что купить их можно на полтинник ведро.

Чутко отреагировали на изобилие и справочники РСА: подушка подешевела на 28%, до 35,2 тысячи рублей, фара — на 35%, до 52,7 тысячи, радиатор — на 70%, до 8,3 тысячи. Не изменилась оценка бампера — 42,8 тысячи и капота — 69,8. Ценовой прирост в 10%, ожидаемый 19 декабря, пожалуй, позволит втиснуть ремонт капота, подушки и бампера в сумму возмещения по ОСАГО, и даже немного останется на лечение нервов: оригинальные запчасти можно достать по цене от 56,6 тысячи рублей, 39 тысяч и от 13 тысяч соответственно.

Дороже справочной оценки обойдется оригинальная фара — цены на сайтах запчастей на нее стартуют от 78 тысяч, и радиатор — оригинал можно достать от 22 тысяч. Трудно поверить, но даже на китайские машины есть более дешевые китайские аналоги запчастей — цена на реплику фары стартует от 35 тысяч рублей, на радиатор — от 8 тысяч.



Почему так происходит По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО достигла нового рекорда и впервые превысила 100 тысяч рублей, составив 100 698 рублей. Это на 22,4% больше, чем средняя выплата по ОСАГО в январе этого года. При этом общая средняя выплата по итогам 10 месяцев 2023 года составила 88,3 тысячи рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 17% (75,6 тысячи рублей в 2022 году). Об этом сообщил Евгений Уфимцев, президент РСА.



Он отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. Средняя выплата в первом квартале 2023 года составляла 82 836 рублей , во втором — 86 545 рублей , а по итогам третьего квартала средняя выплата по ОСАГО достигла 93 097 рублей . При этом средняя премия немного снизилась. Если в первом квартале 2023 года средняя премия по ОСАГО составляла 7943 рублей, то по итогам 10 месяцев 2023 года она равняется 7803 рублям.

Средняя премия в октябре 2023 года составила 7901 рубля, она снизилась на 0,7% (или на 55 рублей) по сравнению со средней премией в сентябре 2023 года, а по сравнению с январем 2023 года средняя премия в октябре снизилась на 1,7% (или на 134 рубля).



Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев 2023 года составила 133,1 миллиарда рублей. Количество заключенных договоров составило 34,4 миллиона. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 268,2 миллиарда рублей.

«Мы видим, что несмотря на начавшуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и достигать новых рекордов. Так, в октябре 2023 году средняя выплата впервые превысила 100 тысяч рублей. Это выше, чем средняя выплата в первые девять месяцев 2023 года. А также выше на 19%, чем средняя выплата по ОСАГО в октябре 2022 года. Средняя премия по ОСАГО, показывающая незначительный рост менее одного процента в сентябре 2023 года, в октябре 2023 года показала снижение на 0,7%, несмотря на обоснованное давление со стороны роста средней выплаты», — сказал Евгений Уфимцев.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»