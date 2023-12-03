Жительница Колпино обвинила бывшего в домогательствах к дочери и описала сцену под одеялом

Жительница Колпино попросила привлечь к ответственности бывшего сожителя, который якобы приставал к их общей дочери, и приставания эти имели интимную природу. Заявление женщина написала накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 декабря.



По словам заявительницы, в июле прошлого года сожитель спал с четырехлетней девочкой в одной кровати и запускал свою руку под ее нижнее белье. Мужчина якобы трогал дочь за гениталии.



В полиции мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело пока не возбуждено.

