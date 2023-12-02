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    Появилось видео схватки за продукты в центре Петербурга. Задержан тот, от кого не раз доставалось полиции

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    12 комментариев

    Уголовное дело о грабеже возбуждено после покушения на ассортимент сетевого супермаркета «Магнит» в центре Петербурга. Бой за продукты запечатлела камера наблюдения.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Видео из магазина на улице Маяковского, 30, опубликовало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 декабря. По данным ведомства, товар без оплаты из торгового зала пытались вынести в десятом часу вечера 29 ноября.

    Экономным посетителям удалось миновать кассы, не доставая кошелька, но на выходе не посчастливилось столкнуться с 24-летним товароведом, как раз прибиравшим предбанник. Схватка была жаркой. Несмотря на численный перевес, компания покинула магазин с пустыми руками. Товаровед отделался ушибом уха. После оказания медицинской помощи его отпустили долечиваться дома.

    Подозреваемых в грабеже прибывшие на место полицейские задержали неподалёку от супермаркета. В отдел увезли троих в возрасте 21 — 22 лет. Младшего позже отпустили под обязательство о явке, старших процессуально задержали по уголовному делу.

    По информации «Фонтанки», проблемы с соблюдением уголовного законодательства в прошлом возникали у всех. Оба задержанных в прошлом году были судимы за угрозу убийством. Один из них до этого попадался на имущественных преступлениях, а также на оскорблении представителя власти. Особенно хорошо он знаком сотрудникам на Васильевском острове. В 2020 году молодой человек, которого доставили за мелкое хулиганство, пнул в живот помощника дежурного в 37 отделе. Позже в суде он признал вину, раскаялся и получил два года условно.

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    Комментарии 12

    Гость02 Дек 2023 в 17:24
    Ещё цыган осуждали)))
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    Гость02 Дек 2023 в 17:23
    Ставок больше нет.
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