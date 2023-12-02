Появилось видео схватки за продукты в центре Петербурга. Задержан тот, от кого не раз доставалось полиции

Экономным посетителям удалось миновать кассы, не доставая кошелька, но на выходе не посчастливилось столкнуться с 24-летним товароведом, как раз прибиравшим предбанник. Схватка была жаркой. Несмотря на численный перевес, компания покинула магазин с пустыми руками. Товаровед отделался ушибом уха. После оказания медицинской помощи его отпустили долечиваться дома.

По информации «Фонтанки», проблемы с соблюдением уголовного законодательства в прошлом возникали у всех. Оба задержанных в прошлом году были судимы за угрозу убийством. Один из них до этого попадался на имущественных преступлениях, а также на оскорблении представителя власти. Особенно хорошо он знаком сотрудникам на Васильевском острове. В 2020 году молодой человек, которого доставили за мелкое хулиганство, пнул в живот помощника дежурного в 37 отделе. Позже в суде он признал вину, раскаялся и получил два года условно.