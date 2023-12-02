Покупательницу с пистолетом ловили в ТРК на севере Петербурга. Она поторопилась праздновать день рождения

Беспокойной выдалась смена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» в Красносельском районе Петербурга. Там разоружали посетительницу, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощи полиции служба безопасности магазина на Ленинском проспекте, 49, запросила накануне в шестом часу утра. Покой в супермаркете нарушала женщина, размахивавшая пистолетом.



Обошлось без стрельбы — посетительницу задержали сотрудники магазина. Полицейские увезли её в отдел, изъяв пневматический пистолет.

