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    Покупательницу с пистолетом ловили в ТРК на севере Петербурга. Она поторопилась праздновать день рождения

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    Беспокойной выдалась смена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» в Красносельском районе Петербурга. Там разоружали посетительницу, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощи полиции служба безопасности магазина на Ленинском проспекте, 49, запросила накануне в шестом часу утра. Покой в супермаркете нарушала женщина, размахивавшая пистолетом.

    Обошлось без стрельбы — посетительницу задержали сотрудники магазина. Полицейские увезли её в отдел, изъяв пневматический пистолет.

    Оружие направили на экспертизу. Владелица пока получила протокол о мелком хулиганстве. По информации «Фонтанки», она живёт неподалёку от магазина и на следующей неделе будет отмечать 34-летие. Не исключено, что праздник будет омрачён уголовным делом.

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    Ленинский проспект
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