Загадочные следы обнаружили в Нижне-Свирском заповеднике. Кое-кто сильно запоздал

В заповеднике Ленинградской области разгадали загадку необычных следов на снегу, которые вели к воде. Снимки находки в субботу, 2 декабря, опубликовали сотрудники «Нижне-Свирского государственного заповедника» во «ВКонтакте».
Сначала следы заставили сотрудников задуматься. Предполагали, что они принадлежат кабану или лосенку, но потом все встало на свои места.
«Запоздавшая лягушка прыгала к ближайшему водоёму с подходящим гидрорежимом, чтобы там перезимовать», — сказано в публикации.
Как отмечает издание 47news, обычно лягушки впадают в спячку в сентябре: забираются в норы, прячутся под толстым слоем листвы на суше, либо остаются в водоемах с достаточным количеством кислорода. Им надо занырнуть поглубже, где не будет льда. В таких условиях лягушка может находиться больше полугода.