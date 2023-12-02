Загадочные следы обнаружили в Нижне-Свирском заповеднике. Кое-кто сильно запоздал

В заповеднике Ленинградской области разгадали загадку необычных следов на снегу, которые вели к воде. Снимки находки в субботу, 2 декабря, опубликовали сотрудники «Нижне-Свирского государственного заповедника» во «ВКонтакте».

Сначала следы заставили сотрудников задуматься. Предполагали, что они принадлежат кабану или лосенку, но потом все встало на свои места.



«Запоздавшая лягушка прыгала к ближайшему водоёму с подходящим гидрорежимом, чтобы там перезимовать», — сказано в публикации.

