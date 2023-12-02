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    Загадочные следы обнаружили в Нижне-Свирском заповеднике. Кое-кто сильно запоздал

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    В заповеднике Ленинградской области разгадали загадку необычных следов на снегу, которые вели к воде. Снимки находки в субботу, 2 декабря, опубликовали сотрудники «Нижне-Свирского государственного заповедника» во «ВКонтакте».

    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник
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    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник
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    Сначала следы заставили сотрудников задуматься. Предполагали, что они принадлежат кабану или лосенку, но потом все встало на свои места.

    «Запоздавшая лягушка прыгала к ближайшему водоёму с подходящим гидрорежимом, чтобы там перезимовать», — сказано в публикации.

    Как отмечает издание 47news, обычно лягушки впадают в спячку в сентябре: забираются в норы, прячутся под толстым слоем листвы на суше, либо остаются в водоемах с достаточным количеством кислорода. Им надо занырнуть поглубже, где не будет льда. В таких условиях лягушка может находиться больше полугода.

    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник
    Фото: Анатолий Смирнов / Нижне-Свирский государственный заповедник

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