В Петербурге водителя автобуса заподозрили в насилии над школьницей. Она может быть не одна

Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления петербурженки о непотребствах, которые мужчина устроил у школы на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 декабря.



Женщина обратилась в полицию накануне утром с заявлением о преступлении, жертвой которого стала её 12-летняя дочь. По словам матери, незнакомец домогался внимания девочки у школы на Наличной улице около половины четвёртого дня 30 ноября.



Оперативники уголовного розыска быстро вычислили, кто мог интересоваться школьниками. Ещё до полудня сотрудники нагрянули в квартиру на Народной улице, где проживает 55-летний мужчина, который работает водителем автобуса.

