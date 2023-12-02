В Петербурге водителя автобуса заподозрили в насилии над школьницей. Она может быть не одна

Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления петербурженки о непотребствах, которые мужчина устроил у школы на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 декабря.
Женщина обратилась в полицию накануне утром с заявлением о преступлении, жертвой которого стала её 12-летняя дочь. По словам матери, незнакомец домогался внимания девочки у школы на Наличной улице около половины четвёртого дня 30 ноября.
Оперативники уголовного розыска быстро вычислили, кто мог интересоваться школьниками. Ещё до полудня сотрудники нагрянули в квартиру на Народной улице, где проживает 55-летний мужчина, который работает водителем автобуса.
Ему вменяют насильственные действия сексуального характера. При этом дело возбуждено по пункту «б» пятой части статьи 132 УК — то есть противоправное совершалось в отношении двух или более несовершеннолетних.
«Фонтанка» писала, что в последний день осени ещё одна женщина жаловалась на развратника на Васильевском острове. С её слов, мужчину на SsangYong, который опускает стекло и расстёгивает штаны, у школы на улице Кораблестроителей замечали не один раз. Детям удалось снять его на телефоны.
По предварительной информации, автомобиль этой же марки числится на женщине, зарегистрированной в квартире вместе с задержанным водителем.