    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    В Петербурге водителя автобуса заподозрили в насилии над школьницей. Она может быть не одна

    4006
    9 комментариев

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления петербурженки о непотребствах, которые мужчина устроил у школы на Васильевском острове в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 декабря.

    Женщина обратилась в полицию накануне утром с заявлением о преступлении, жертвой которого стала её 12-летняя дочь. По словам матери, незнакомец домогался внимания девочки у школы на Наличной улице около половины четвёртого дня 30 ноября.

    Оперативники уголовного розыска быстро вычислили, кто мог интересоваться школьниками. Ещё до полудня сотрудники нагрянули в квартиру на Народной улице, где проживает 55-летний мужчина, который работает водителем автобуса.

    Ему вменяют насильственные действия сексуального характера. При этом дело возбуждено по пункту «б» пятой части статьи 132 УК — то есть противоправное совершалось в отношении двух или более несовершеннолетних.

    «Фонтанка» писала, что в последний день осени ещё одна женщина жаловалась на развратника на Васильевском острове. С её слов, мужчину на SsangYong, который опускает стекло и расстёгивает штаны, у школы на улице Кораблестроителей замечали не один раз. Детям удалось снять его на телефоны.

    По предварительной информации, автомобиль этой же марки числится на женщине, зарегистрированной в квартире вместе с задержанным водителем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Домогательства до детей
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close