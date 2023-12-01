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    В трех районах Петербурга мужчины устроили «уроки анатомии» детям

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    В последний день ноября в Петербурге трижды обратились в полицию из-за мужчин, которых подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним, среди которых 10-летняя девочка. Об этом 1 декабря стало известно «Фонтанке».

    В одном из случаев, произошедшем 30 ноября, сожитель 38-летней петербурженки был задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении ее 13-летней дочери. По данным «Фонтанки», мужчина оголялся перед девочкой.

    В другом случае, произошедшем в последний месяц осени, жительница Василеостровского района обратилась в полицию с просьбой проверить неизвестного мужчину, который якобы приезжает к территории гимназии на машине SsangYong и сидит со спущенными штанами.

    Также в Петербурге пожаловались на неизвестного, который в одном из дворов неподалеку от метро «Улица Дыбенко» мог совершить развратные действия в отношении 10-летней девочки. О подробностях инцидента не сообщается.

    Полиция проводит проверку по всем обращениям.

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    Развратные действияПолицияНесовершеннолетние
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