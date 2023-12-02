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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в начале выходных

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    4 комментария

    В субботу, 2 декабря, Петербург будет ощущать влияние юго-западной периферии антициклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха -5…-7 градусов — на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Ветер задует юго-восточный — 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба — ниже нормы.

    «В воскресенье без существенных осадков и -6…-8 градусов», — дал предварительный прогноз синоптик.

    Накануне синоптик Леус рассказал «Фонтанке», какой будет погода в Петербурге в первые дни декабря.

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    Комментарии 4

    Гость02 Дек 2023 в 10:28
    Когда же уже лето? 😳
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