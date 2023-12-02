Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в начале выходных

В субботу, 2 декабря, Петербург будет ощущать влияние юго-западной периферии антициклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха -5…-7 градусов — на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Ветер задует юго-восточный — 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм ртутного столба — ниже нормы.



«В воскресенье без существенных осадков и -6…-8 градусов», — дал предварительный прогноз синоптик.

