Скачки и перепады: главный синоптик страны рассказал, какой будет зима в России

Даже в регионах, где обещают нормальную температуру, погода устроит несколько сюрпризов Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Чего нам ждать от зимы По словам метеоролога Романа Вильфанда, нам стоит ждать относительно теплую зиму.

— На территории страны зима ожидается не холодная — около или выше нормы. Это показывают все модели, которые реализуются в Росгидромете, — отметил Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

При этом метеоролог напомнил, что норма в каждом регионе России своя.

— Когда мы говорим про норму, нужно понимать, что в стране много регионов, и если для Якутии норма — это около 35–40 градусов мороза, то в Москве это минус 6 градусов, — заявил метеоролог.



В Росгидрометцентре уже подготовили прогноз погоды на предстоящую зиму. Так, в декабре температуру чуть выше нормы стоит ожидать жителям Мурманской области, Карелии и Таймыра. Теплее одеваться придется жителям на юге Приволжского и Уральского федеральных округов, на юго-западе Сибирского федерального округа, на Чукотке, а также в Магаданской области и на севере Камчатского края — в этих регионах температура окажется ниже, чем обычно.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В январе сюрпризов не будет — почти во всех регионах России ожидается средняя температура. Исключением станет Чукотка — в этот регион придут морозы. Синоптики отмечают, что на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии, в Амурской области и Хабаровском крае погода будет немного теплее, чем годом ранее.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В феврале жители Центрального и Приволжского федеральных округов столкнутся с резким потеплением — температура в этих регионах будет выше нормы. Также тепло придет на юг Уральского федерального округа и в юго-западный и центральный район Сибирского федерального округа.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Нормальная, но нестабильная Но важно помнить, что, даже если синоптики обещают нормальную погоду в регионе, это не значит, что столбик термометра будет держаться на одной отметке весь месяц. Роман Вильфанд заявил, что на протяжении всего сезона погода будет постоянно колебаться.

— Все расчеты показывают, что нынешняя зима будет неоднородная. Скачки и переходы от холодной к теплой видим уже по ноябрю, — рассказал Роман Вильфанд. — Если к концу месяца погода пришла в норму, то в начале ноября была аномальная жара.

Такие же перепады прогнозируются и в осадках. Нормальной будет ситуация, когда днем на небе ни облачка, а уже к вечеру начнется снегопад.



Роман Вильфанд также добавил, что конец 2023-го и первые месяцы 2024-го по планете ожидаются аномально жаркими — из-за стратосферной циркуляции и повышения температуры воды в экваториальных водах Тихого океана ожидается аномально теплая зима.



— Конец 2023-го и первые месяцы 2024-го будут экстремально теплыми по глобусу, но не в России, — подчеркнул метеоролог.

