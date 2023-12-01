Клесты в Купчино из-за отсутствия еловых шишек переключились на другую еду. Дятел в ярости

Клесты-еловики — лесные певчие птицы размером чуть больше воробья — появились не только на севере Петербурга, но и на юге. Они питаются, как правило, семенами из еловых шишек, но в их отсутствие приходится довольствоваться другой едой. Об этом рассказывает 1 декабря биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Вообще клесты-еловики — редкие гости в нашем городе, потому что урожай шишек бывает не каждый год. В яблоневый сад в Купчино они прилетели не за яблоками и не за еловыми шишками, а за шишками лиственницы, которых здесь много. Похоже, в нынешнем году у лиственницы урожай.



«Появление этих ярких, словно попугаи, птиц — событие для жителей Петербурга, а вот местный обитатель парка — большой пёстрый дятел — явно не рад гостям. Во время съемки дятел постоянно гонял клестов-еловиков, мешая мне их снимать. Только сфокусируешься на ловко поедающем шишку клесте, как с воплем подлетает дятел и начинает нападать на героя съемки. Дятлы тоже питаются семенами лиственницы — и в непрошенных гостях видят прямых конкурентов», — отмечает Павел Глазков.



Клесты доверяют людям, подпускают довольно близко. Они не перелётные, но совершают кочёвки — переселяются туда, где у хвойных урожай. Клёст гнездится и зимой, и летом, в зависимости от количества еды, обычно сезон размножения начинается в марте. Самцы красно-малиновые, а самки зеленовато-желтые. Сильные цепкие лапы позволяют клестам повисать головой вниз и в таком положении принимать пищу.