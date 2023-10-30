В Петербурге резко стало больше ярких птиц — для них появилось угощение

Свиристели и клесты прилетели в Петербург. Их привлекает осенний урожай.



Клестов-еловиков заметил в парке 300-летия Петербурга биолог Павел Глазков, видел их и фотограф-натуралист Антон Кубышкин. Это лесные певчие птицы размером чуть больше воробья. Свое название они получили, поскольку специализируются на поедании семян из еловых шишек. В Петербург они прилетают как раз из-за голубых елей. Правда, урожай шишек бывает не каждый год, поэтому клесты-еловики — редкие гости в нашем городе.



У клеста очень необычный клюв. Верхняя и нижняя части скрещиваются, благодаря чему птице удобно раздвигать чешуйки шишки, а семена она достаёт язычком. Также она может клювом срезать шишку, будто ножницами, чтобы унести в укромное место. Кроме того, клюв помогает передвигаться по дереву: птица использует его как третью лапу, чтобы цепляться за ветки. Подобный способ передвижения используют и попугаи. Самцы клестов красно-малиновые, а самки — зеленовато-желтые, рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Свиристели же любят ягоды. «Не передать словами, как это впечатляет — рой свиристелей. Целое облако птиц. Сложно предположить, сколько их, 300–600? Они делятся на большие стаи и кружат над головой, а потом пикируют на рябину или боярышник», — пишет Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

