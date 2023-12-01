Смертельная наследственность. Мать погибшей после урока танцев в Петербурге девочке рассказала о странном совпадении

Перед уроком танца была здорова и в хорошем настроение. В Петербурге устанавливают обстоятельства, предшествовавшие смерти 13-летней юной танцовщицы.



Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, девочка ходила дворец детского творчества в Красносельском районе около двух лет. 30 ноября она пришла на очередное занятие после посещения школы. Подросток потеряла сознание перед окончанием класса. Она посинела, и скорая привезла девочку в больницу. Там констатировали смерть ребенка.



Девочку вместе с младшим братом воспитывает мать. Отец девочки умер несколько лет назад. У школьницы не было никаких хронических заболеваний. Она почти круглая отличница, среди друзей которой нет проблемных подростков.

