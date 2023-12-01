Девочка потеряла сознание и посинела на уроке танцев в Петербурге. Её довезли до больницы, но не успели

Врачам детской больницы № 1 не удалось реанимировать 13-летнюю танцовщицу, потерявшую сознание во время урока в Петербурге.
Скорую в Дом детского творчества на улице Пограничника Гарькавого вызвали накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря. На уроке хореографии плохо стало одной из учениц. Она успела сказать педагогу, что ей нехорошо, присела на корточки и потеряла сознание. До приезда бригады 03 подросток успела посинеть.
Девочку доставили в больницу, но там врачам оставалось только констатировать её смерть.
Школьница воспитывалась матерью после смерти отца. Семья благополучная, на учетах не состоит.
Устанавливается причина смерти ребенка.