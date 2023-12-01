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    Девочка потеряла сознание и посинела на уроке танцев в Петербурге. Её довезли до больницы, но не успели

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    Врачам детской больницы № 1 не удалось реанимировать 13-летнюю танцовщицу, потерявшую сознание во время урока в Петербурге.

    Скорую в Дом детского творчества на улице Пограничника Гарькавого вызвали накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 декабря. На уроке хореографии плохо стало одной из учениц. Она успела сказать педагогу, что ей нехорошо, присела на корточки и потеряла сознание. До приезда бригады 03 подросток успела посинеть.

    Девочку доставили в больницу, но там врачам оставалось только констатировать её смерть.

    Школьница воспитывалась матерью после смерти отца. Семья благополучная, на учетах не состоит.

    Устанавливается причина смерти ребенка.

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