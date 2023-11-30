«Мы заслуженное учреждение с хорошей репутацией». После падения с каталки в больнице у 95-летней блокадницы нашли сломанное ребро

После падения с каталки в коридоре Госпиталя ветеранов войн у 95-летней блокадницы зафиксировали перелом ребра. Об этом «Фонтанке» сообщили родственники пострадавшей 30 ноября.



По их словам, рентген пациентке провели только на четвертый день её пребывания в больнице. Врачи зафиксировали перелом ребра. Также на правой стороне тела у пострадавшей остались крупные синяки.