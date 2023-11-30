«Мы заслуженное учреждение с хорошей репутацией». После падения с каталки в больнице у 95-летней блокадницы нашли сломанное ребро

После падения с каталки в коридоре Госпиталя ветеранов войн у 95-летней блокадницы зафиксировали перелом ребра. Об этом «Фонтанке» сообщили родственники пострадавшей 30 ноября.
По их словам, рентген пациентке провели только на четвертый день её пребывания в больнице. Врачи зафиксировали перелом ребра. Также на правой стороне тела у пострадавшей остались крупные синяки.
Пенсионерку перевели из реанимации в кардиологическое отделение, где её могут навещать родственники. В один из своих визитов они застали тараканов.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе Госпиталя ветеранов войн заверили, что родственники общаются с руководством учреждения, никаких претензий у них нет. Пенсионерка «долечивается» и скоро будет выписана. Также в учреждении каждую неделю проводят санобработку.
«Информация, предоставленная псевдородственником, не соответствует действительности, — сказали в больнице. — Мы заслуженное учреждение с хорошей репутацией, для блокадников и жителей блокадного Ленинграда — это основная площадка, мы спасли столько жизней за это время».
Пенсионерку госпитализировали с проблемами сердца 25 ноября. Пациентку на тележке-каталке завезли в коридор Госпиталя ветеранов войн. Сотрудница скорой несколько раз ударила по низу кушетки ногой, после чего кушетка покосилась, а пенсионерка оказалась на полу. Родственники предполагают, что такими действиями сотрудница скорой пыталась изменить высоту каталки, но не удержала её вместе с пациенткой.
Скорая относится к Красногвардейскому району. Там сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка поликлиники № 17 и прокуратуры.