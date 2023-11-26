«Никто не понял цель этого действия». Сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу

Жительница блокадного Ленинграда получила черепно-мозговую травму при госпитализации в больницу. Пенсионерку уронили с тележки-каталки в холле учреждения.

О происшествии «Фонтанке» рассказал петербуржец Максим 26 ноября. Пострадала 95-летняя бабушка его жены. Пенсионерке стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер заподозрил инфаркт и рекомендовал госпитализацию в госпиталь ветеранов войн.

Пациентку привезли в корпус на Народной улице. На тележке-каталке её подняли по пандусу и закатили в холл больницы. Бабушку сопровождали внуки. Дальнейшее произошло на их глазах.