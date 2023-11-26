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    «Никто не понял цель этого действия». Сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу

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    Жительница блокадного Ленинграда получила черепно-мозговую травму при госпитализации в больницу. Пенсионерку уронили с тележки-каталки в холле учреждения.

    О происшествии «Фонтанке» рассказал петербуржец Максим 26 ноября. Пострадала 95-летняя бабушка его жены. Пенсионерке стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер заподозрил инфаркт и рекомендовал госпитализацию в госпиталь ветеранов войн.

    Пациентку привезли в корпус на Народной улице. На тележке-каталке её подняли по пандусу и закатили в холл больницы. Бабушку сопровождали внуки. Дальнейшее произошло на их глазах.

    «В этом холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — рассказал Максим.

    У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому. Её поместили в отделение реанимации. «С сердечной проблемой сейчас всё в порядке, теперь основная проблема — это голова. Сделали КТ вчера и сегодня, говорят, что нужна консультация невролога и еще одно КТ, потому что гематома может перерасти в отек», — добавил Максим.

    Позже родственники предположили, что странные действия медсестры могли быть связаны с её попыткой изменить высоту тележки-каталки. Женщина, возможно, не удержала каталку с пациенткой. Начальник скорой, по словам Максима, прохладно отреагировал на жалобу родственников, но обещал «наказать виновных». Бригада скорой относится к Красногвардейскому району, в его пресс-службе к моменту публикации «Фонтанке» не ответили.

    В госпитале ветеранов войн уточнили, что состояние пациентки оценивается как стабильное. Пострадавшая осмотрена нейрохирургом, рекомендовано консервативное лечение и наблюдение. «По совокупности всех заболеваний пациентка нуждается в наблюдении в условиях реанимации», — уточнили в учреждении.

    © Фонтанка.Ру

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