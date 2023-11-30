    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    755мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.88eur97.65

    Важное событие у орнитологов. В Петербурге заметили крохотную птичку, которую не видели больше века

    5452
    15 комментариев

    В Петербурге заметили очень редкую птицу — красноголового королька. До прошлого года их в Ленинградской области наблюдали лишь в XIX веке, сообщает 30 ноября биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

    Красноголовый королек — это почти близнец хорошо знакомого нам желтоголового королька, самой маленькой птички России и Европы. В длину он не больше 9 сантиметров при массе в среднем 5 граммов.

    «В прошлом году в Петербурге, впервые после столь долгого перерыва, было замечено несколько особей этих пернатых. И вот перед началом зимы в Северной столице снова объявилась пара этих редчайших для наших широт птиц», — отмечает Павел Глазков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПтицыПтицы в ПетербургеПриродаПавел Глазков
    ЛАЙК24
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость30 Ноя 2023 в 10:40
    птица счастья?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close