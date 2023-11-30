Важное событие у орнитологов. В Петербурге заметили крохотную птичку, которую не видели больше века

В Петербурге заметили очень редкую птицу — красноголового королька. До прошлого года их в Ленинградской области наблюдали лишь в XIX веке, сообщает 30 ноября биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

Красноголовый королек — это почти близнец хорошо знакомого нам желтоголового королька, самой маленькой птички России и Европы. В длину он не больше 9 сантиметров при массе в среднем 5 граммов.

«В прошлом году в Петербурге, впервые после столь долгого перерыва, было замечено несколько особей этих пернатых. И вот перед началом зимы в Северной столице снова объявилась пара этих редчайших для наших широт птиц», — отмечает Павел Глазков.

