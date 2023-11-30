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    Переломанного иностранца нашли на стройке в Шушарах

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    Тяжелобольной рабочий доставлен в больницу после падения на стройке в Шушарах.

    49-летнего гражданина Узбекистана доставили в больницу накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

    По предварительной информации, мужчина упал с высоты на стройке ангаров, расположенных на Московском шоссе, дом 101, корпус 3. Очевидцы происшествия не знают, с какой высоты и откуда именно произошло падение — видеонаблюдение на стройке отсутствует.

    У мужчины была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб грудной клетки, ушиб брюшной полости и отек головного мозга.

    В Петербург мужчина прибыл в 2021 году и больше года состоял на миграционном учете. На данный момент на территории РФ он находится нелегально.

    Справка: По данному адресу располагаются как минимум три организации, одна из них — ВСТ Транспортная Компания, занимающаяся грузоперевозками. Также на Московском, 101 к 3 находится пивоварня Khoffner и склад «Лэпокс», на котором хранятся магнитные материалы.

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