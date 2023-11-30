Переломанного иностранца нашли на стройке в Шушарах

Тяжелобольной рабочий доставлен в больницу после падения на стройке в Шушарах.
49-летнего гражданина Узбекистана доставили в больницу накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 30 ноября.
По предварительной информации, мужчина упал с высоты на стройке ангаров, расположенных на Московском шоссе, дом 101, корпус 3. Очевидцы происшествия не знают, с какой высоты и откуда именно произошло падение — видеонаблюдение на стройке отсутствует.
У мужчины была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб грудной клетки, ушиб брюшной полости и отек головного мозга.
В Петербург мужчина прибыл в 2021 году и больше года состоял на миграционном учете. На данный момент на территории РФ он находится нелегально.
Справка: По данному адресу располагаются как минимум три организации, одна из них — ВСТ Транспортная Компания, занимающаяся грузоперевозками. Также на Московском, 101 к 3 находится пивоварня Khoffner и склад «Лэпокс», на котором хранятся магнитные материалы.