Переломанного иностранца нашли на стройке в Шушарах

Тяжелобольной рабочий доставлен в больницу после падения на стройке в Шушарах.



49-летнего гражданина Узбекистана доставили в больницу накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 30 ноября.



По предварительной информации, мужчина упал с высоты на стройке ангаров, расположенных на Московском шоссе, дом 101, корпус 3. Очевидцы происшествия не знают, с какой высоты и откуда именно произошло падение — видеонаблюдение на стройке отсутствует.



У мужчины была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб грудной клетки, ушиб брюшной полости и отек головного мозга.

