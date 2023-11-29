    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.88eur97.65

    В Петербурге делают меньше сигарет, но больше собирают компьютеров и шьют из кожи

    527
    4 комментария

    Индекс промышленного производства в январе — октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4 в Санкт-Петербурге, 107,2 — в Ленинградской области. Об этом 29 ноября сообщает Петростат.

    И в Петербурге, и в Ленинградской области упало производство табачных изделий — (93,6% к прошлому году в Петербурге; 80,2% — в Ленинградской области).

    Об этой тенденции в федеральном масштабе «Фонтанка» писала в начале ноября. В целом 2023 год для производителей табака не был блистательным: в январе — феврале год к году показатели просели до 84,3% и 91,4% соответственно, в августе текущего года по отношению к предыдущему индекс производства снизился до 85,5%.

    В то же время рост в обоих регионах показывает производство изделий из кожи (кожи и изделий из кожи 123,5% и 136,6% соответственно).

    Заметный рост показывает «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (145,8% в Петербурге, 126,0% в Ленобласти).

    Увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (119,0% в Петербурге и 121,2% в Ленобласти).

    Напомним, еще в сентябре в Смольном рост промышленного производства в Петербурге в 2023 году объясняли высокой долей оборонной промышленности, импортозамещением, а также увеличением количества самих предприятий. Тогда подчеркивалось, что драйверами роста остаются обрабатывающие производства.

    В целом данные Петростата это подтверждают — за январь — октябрь отрасль показывает рост 112,4% в Петербурге и 110,0% в Ленинградской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетростатИПП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close