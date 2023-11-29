В Петербурге делают меньше сигарет, но больше собирают компьютеров и шьют из кожи

Индекс промышленного производства в январе — октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4 в Санкт-Петербурге, 107,2 — в Ленинградской области. Об этом 29 ноября сообщает Петростат.
И в Петербурге, и в Ленинградской области упало производство табачных изделий — (
Об этой тенденции в федеральном масштабе «Фонтанка» писала в начале ноября. В целом 2023 год для производителей табака не был блистательным: в январе — феврале год к году показатели просели до
В то же время рост в обоих регионах показывает производство изделий из кожи (кожи и изделий из кожи
Заметный рост показывает «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (
Увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (
Напомним, еще в сентябре в Смольном рост промышленного производства в Петербурге в 2023 году объясняли высокой долей оборонной промышленности, импортозамещением, а также увеличением количества самих предприятий. Тогда подчеркивалось, что драйверами роста остаются обрабатывающие производства.
В целом данные Петростата это подтверждают — за январь — октябрь отрасль показывает рост