В Петербурге делают меньше сигарет, но больше собирают компьютеров и шьют из кожи

Индекс промышленного производства в январе — октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4 в Санкт-Петербурге, 107,2 — в Ленинградской области. Об этом 29 ноября сообщает Петростат.



И в Петербурге, и в Ленинградской области упало производство табачных изделий — ( 93,6% к прошлому году в Петербурге; 80,2% — в Ленинградской области).