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    «Оборонка вносит существенный вклад». В Смольном объяснили, за счет чего в Петербурге выросло промышленное производство

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    Рост промышленного производства в Петербурге в 2023 году объясняется высокой долей оборонной промышленности, импортозамещением, а также увеличением количества самих предприятий. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.

    Индекс промышленного производства Петербурга за первые семь месяцев 2023 года составил 108,2% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю город на 5,4 процентного пункта опережает среднероссийские темпы.

    По словам Полякова, драйверами роста остаются обрабатывающие производства, на долю которых приходится 88% от всей продукции. Только по ним ИПП составил 109,9%.

    «Цифры достаточно оптимистичные. Кроме того, мы наблюдаем стабильный рост и количества промышленных предприятий: за последние три года рост числа средних и крупных заводов составил более 15%. Понятно, что оборонка вносит существенный вклад в экономику, но ее доля у нас всегда была исторически большая», — отметил он.

    Высокие результаты по итогам семи месяцев в судостроении достигнуты не только благодаря вкладу оборонного заказа, но и гражданской продукции — окончанию строительства на «Адмиралтейских верфях» траулера «Механик Сизов».

    Почти в два раза выросло производство одежды за счет пошива спецодежды такими предприятиями, как «НПФ Техинком» и «НПО Спецматериалов». В полтора раза вырос объем производства компьютеров, электронных и оптических изделий — благодаря выпуску устройств автоматической обработки данных и сложных радиокомплексов. Большой вклад внесли предприятия «СТЦ» и «Радар ММС».

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