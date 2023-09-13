«Оборонка вносит существенный вклад». В Смольном объяснили, за счет чего в Петербурге выросло промышленное производство

Рост промышленного производства в Петербурге в 2023 году объясняется высокой долей оборонной промышленности, импортозамещением, а также увеличением количества самих предприятий. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.



Индекс промышленного производства Петербурга за первые семь месяцев 2023 года составил 108,2% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю город на 5,4 процентного пункта опережает среднероссийские темпы.

По словам Полякова, драйверами роста остаются обрабатывающие производства, на долю которых приходится 88% от всей продукции. Только по ним ИПП составил 109,9%.