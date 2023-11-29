Простоял меньше месяца. В Ростове-на-Дону убрали памятник Петру Врангелю

Фото: 161.ru Фото: 161.ru Поделиться Поделиться





Памятник одному из руководителей Белого движения и главнокомандующему силами Юга России барону Петру Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону в среду, 29 ноября. Его установили меньше месяца назад на территории Второго Донского императора Николая II кадетского корпуса.



Местное издание 161.RU сообщает, что против памятника Врангелю выступали коммунисты, проводившие одиночные пикеты. В середине ноября его накрыли полиэтиленом. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал РИА Новости, что бюст демонтировали после протестов активистов партии и обращения Геннадия Зюганова к правительству и заксобранию Ростовской области

В установке памятника Петру Врангелю участвовал петербургский историк Дмитрий Матлин вместе с сыном Александром. Он рассказал «Фонтанке», что сейчас бюст перенесли во внутрь кадетского корпуса вместе с пьедесталом и всеми надписями. «С другой стороны лестницы [кадетского корпуса] находится бюст императора Николая II. Корпус назван в его честь. Наверное, тоже демонтировать надо, исходя из этой логики?» — поделился петербуржец.

Историка смутило, что демонтаж памятника произошел во время проведения спецоперации, когда идет речь о единстве и сплочении общества. Матлин, приехавший на открытие бюста вместе с сыном, уточнил, в сборе денег участвовали жители многих городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других.

Фото: Предоставлено Александром Матлиным Фото: Предоставлено Александром Матлиным Поделиться Поделиться





«Когда денег не хватало и там была определенная сумма, я просто закрыл сбор. Мы смогли на несколько месяцев раньше закончить проект. <…> Кто-то сегодня празднует победу, но это Пиррова победа, которая ни к чему хорошему не приведет», — поделился Дмитрий Матлин в разговоре с «Фонтанкой».

