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    Москва получила от Хельсинки ноту о закрытии последнего пункта пропуска на границе

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    Сегодня, 29 ноября, Москва получила от Хельсинки ноту о намерении закрыть с 30 ноября последний работавший пункт пропуска на российско-финляндской границе. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По её словам, посольство Финляндии в Москве уведомило российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска — «Райа-Йоосеппи».

    Кризис возник в ноябре, когда к границе неожиданно потянулись велосипедисты-беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В Мурманской области из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП. Финская сторона увидела в происходившем «русский след», хотя российский МИД заявлял, что «претензии абсолютно беспочвенны». О том, откуда могли взяться беженцы, читайте на «Фонтанке».

    22 ноября власти Финляндии решили закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» — «Лотта». В последние дни число беженцев уменьшилось. Тем не менее вчера глава финского правительства Петтери Орпо объявил, что Суоми на две недели закроет все пункты пересечения на границе с РФ, пропускать будут только грузовой транспорт.

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