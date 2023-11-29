Москва получила от Хельсинки ноту о закрытии последнего пункта пропуска на границе

Сегодня, 29 ноября, Москва получила от Хельсинки ноту о намерении закрыть с 30 ноября последний работавший пункт пропуска на российско-финляндской границе. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, посольство Финляндии в Москве уведомило российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска — «Райа-Йоосеппи».



Кризис возник в ноябре, когда к границе неожиданно потянулись велосипедисты-беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В Мурманской области из-за кризисной ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности, а на въездах в область поставили дополнительные КПП. Финская сторона увидела в происходившем «русский след», хотя российский МИД заявлял, что «претензии абсолютно беспочвенны». О том, откуда могли взяться беженцы, читайте на «Фонтанке».