В Петербурге ищут мужчину, который приманивал деньгами чужого ребёнка у детского сада

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ мальчика о встрече со странным незнакомцем, который хватал его за руки и предлагал платную прогулку в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 ноября.
По предварительным данным, первой о случившемся 27 ноября узнала мать 9-летнего третьеклассника. Занятия у мальчика закончились около половины шестого вечера, он дисциплинированно позвонил работающей маме и предупредил, что идёт домой. Через полчаса отчитался, что дошёл, но не без приключений.
По словам ребёнка, на Гражданском проспекте, 65, неподалёку от детского сада, его внимания добивался мужчина, зазывавший на совместную прогулку и обещавший «много денег». Ответ о запрете говорить с незнакомыми как будто раззадорил его, и мужчина схватил мальчика за руку, сорвав перчатку.
Мальчик сбежал, прихватив перчатку. Незнакомца он запомнил как человека среднего роста, одетого в чёрное, с такого же цвета рюкзаком и очками, похожими на горнолыжные. Вероятно, пьяного — мужчина очень нетвёрдо стоял на ногах.
Мать на следующий день написала заявление в полицию.