В Петербурге ищут мужчину, который приманивал деньгами чужого ребёнка у детского сада

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ мальчика о встрече со странным незнакомцем, который хватал его за руки и предлагал платную прогулку в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 ноября.



По предварительным данным, первой о случившемся 27 ноября узнала мать 9-летнего третьеклассника. Занятия у мальчика закончились около половины шестого вечера, он дисциплинированно позвонил работающей маме и предупредил, что идёт домой. Через полчаса отчитался, что дошёл, но не без приключений.

