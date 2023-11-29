В Колпино задержали отчима, подозреваемого в насилии над падчерицей

Жителя Колпинского района подозревают в насилии над своей падчерицей. Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, правоохранители задержали 42-летнего мужчину накануне вечером.



О том, что 12-летняя школьница может подвергаться домогательствам со стороны сожителя матери, сообщила директор Центра социальной помощи семье и детям Колпинского района, в котором состоит девочка. Центр находится в поселке Усть-Ижора.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания.