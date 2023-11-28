Минкульт поддержит фильмы о Никите Михалкове и Эдуарде Лимонове, а также «Чебурашку»

Министерство культуры подвело итоги очной защиты кинопроектов. Как сообщило ведомство 27 ноября на официальном сайте, «было рекомендовано включить в список получателей субсидий в 2023 году 105 неигровых и 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, а также 74 анимационных проекта».



Среди фильмов, которые получат поддержку, — «Антонин Капустин — создатель русской Палестины», новый «Чебурашка», байопик «Эдуард Лимонов», картина «Никита» о Никите Михалкове, ленты «Донбасс непокоренный», «Донбасс. Возвращение памяти», «Ефим Халдей. Лично свидетельствую», «Новодевичий монастырь. История веры. История России», «Своих не бросаем» и другие.

