Минкульт поддержит фильмы о Никите Михалкове и Эдуарде Лимонове, а также «Чебурашку»

Министерство культуры подвело итоги очной защиты кинопроектов. Как сообщило ведомство 27 ноября на официальном сайте, «было рекомендовано включить в список получателей субсидий в 2023 году 105 неигровых и 60 игровых художественных картин, 10 детских и юношеских фильмов, а также 74 анимационных проекта».
Среди фильмов, которые получат поддержку, — «Антонин Капустин — создатель русской Палестины», новый «Чебурашка», байопик «Эдуард Лимонов», картина «Никита» о Никите Михалкове, ленты «Донбасс непокоренный», «Донбасс. Возвращение памяти», «Ефим Халдей. Лично свидетельствую», «Новодевичий монастырь. История веры. История России», «Своих не бросаем» и другие.
В числе получивших поддержку лент — четыре проекта киностудии «Ленфильм». В игровом авторском кино — это «Снег пригнул бамбук» Дарьи Полторацкой (совместное производство с «Марс Медиа» и Арменией). Персонажи комедии, время действия которой разворачивается в 1991 году, — семья, которая планирует перебраться на Курилы, чтобы в случае передачи их Японии стать гражданами этой страны. В категории игровых дебютов — «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева — о 16-летнем Матвее, который пытается насолить разводящимся родителям. В неигровом полнометражном — «Человек из космоса» Ксении Охапкиной о режиссере Павле Клушанцеве. И в неигровых дебютах — «Пасха все равно будет» Яны Рейнсон об учащихся московского православного училища сестер милосердия.