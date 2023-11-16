«Я скажу ужасную вещь…» Никита Михалков на культурном форуме высказался об СВО

Режиссёр Никита Михалков вечером 16 ноября выступил перед гостями встречи «Бесогон и культура» на Форуме объединённых культур в Главном штабе Эрмитажа: он высказался об СВО и современном образовании.

Встречу режиссёр начал с показа нарезки разных выпусков передачи «БесогонТВ», отметив, что в них содержится вся суть. Около получаса собравшиеся слушали избранное из «Сколько будет 2 + 2?», «Кого растим», «Бабу-ягу воспитаем в своём коллективе», «Жёны маркиза Карабаса» и многих-многих других. По информации Михалкова, «Бесогон» смотрят от 10 до 15 миллионов человек.



В отношении форума режиссер заявил, что его «не покидает ощущение какой-то двойственности»: с одной стороны, «профессиональные, умные люди» тут говорят «наверное, очень правильные, перспективные вещи», но с другой — действия говорят об обратном.



«Вот Министерство просвещения говорит о том, что сейчас строится суверенная система образования. А что это значит — «суверенная система образования», если на новых территориях за неимением российских учебников учатся по учебникам, утверждённым министерством просвещения Украины? Как это возможно?» — задался вопросом Михалков.



И продолжил: «Если в суверенное образование входит возможность на экзамене пользоваться гаджетами, я считаю, что абсолютно прав профессор Савватеев, который говорит: тогда зачем вообще то, что называется «учиться»?»

На встрече Михалков не обошёл стороной и тему Специальной военной операции и общественного отношения к ней.

«С одной стороны, мы видим победы на фронте, а с другой — тихое брожение внутри, когда не говорят, не пишут, но это обоюдный тихий сговор ожидающих, что все будет так, как раньше. Это ужасно! Это очень опасная вещь! Ожидания, что будет «как раньше», при том что восемь лет не видеть, что происходит совсем рядом», — заключил режиссер.



И подытожил:

«Не будет так, как было. Я скажу больше! Я скажу, наверное, ужасную вещь, понимая, что она непопулярна, но Специальную военную операцию нам послал Бог, чтобы мы наконец проснулись. Чтобы мы наконец попытались понять, кто есть кто и что есть что. Чтобы мы попытались понять, что тысячелетнее желание, чтобы нас не было на свете, подошло к возможности, чтобы это осуществилось».

