ФНС: количество самозанятых россиян достигло 9 миллионов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 9 миллионов самозанятых. За все время их совокупный доход достиг уже 2,9 трлн рублей. Об этом сообщило ведомство 28 декабря.



Среди основных направлений деятельности граждан, которые платят специальный налог на профессиональный доход (НПД), — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа, сфера красоты, доставка и аренда квартир.



«Сумма среднего чека составляет 1840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков <...> регистрируются более 8,5 тысячи человек», — говорится на сайте ФНС.

