    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.7eur97.16

    ФНС: количество самозанятых россиян достигло 9 миллионов

    876
    6 комментариев

    Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 9 миллионов самозанятых. За все время их совокупный доход достиг уже 2,9 трлн рублей. Об этом сообщило ведомство 28 декабря.

    Среди основных направлений деятельности граждан, которые платят специальный налог на профессиональный доход (НПД), — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа, сфера красоты, доставка и аренда квартир.

    «Сумма среднего чека составляет 1840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков <...> регистрируются более 8,5 тысячи человек», — говорится на сайте ФНС.

    Средний возраст участников проекта составляет 35 лет. Большинство из них мужчины (58% из общего числа), женщин чуть меньше (42%).

    Стать самозанятым можно через мобильное приложение «Мой налог», а также через программные продукты партнеров — банков и электронных площадок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФНСНалогиСамозанятость
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close