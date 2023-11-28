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    «Стояли два часа». ДТП с участием фуры остановило заснеженное Мурманское шоссе

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    1 комментарий

    Читатели «Фонтанки» сообщают о серьезном ДТП на 87 километре Мурманского шоссе, которое, как утверждают водители, задержало их в пути на два часа. На видео, которое один из очевидцев прислал в редакцию, можно насчитать как минимум три развитых машины, в том числе фуру.

    читатель «Фонтанки»

    Как пишет автор кадров, движению по Мурманскому шоссе также мешает огромное количество снега, который на момент публикации убрать еще не успели.

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    Напомним, метель 27 ноября испортила вечер водителям и в Петербурге. Причем не только автомобилистам, но также шоферам троллейбусов и машинистам трамваев. Всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовали 10-балльные пробки, оперативно доехать с работы домой было невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте.

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    Комментарии 1

    Гость28 Ноя 2023 в 00:23
    Ужас целых два часа
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