«Стояли два часа». ДТП с участием фуры остановило заснеженное Мурманское шоссе

Читатели «Фонтанки» сообщают о серьезном ДТП на 87 километре Мурманского шоссе, которое, как утверждают водители, задержало их в пути на два часа. На видео, которое один из очевидцев прислал в редакцию, можно насчитать как минимум три развитых машины, в том числе фуру.
читатель «Фонтанки»
Как пишет автор кадров, движению по Мурманскому шоссе также мешает огромное количество снега, который на момент публикации убрать еще не успели.
Напомним, метель 27 ноября испортила вечер водителям и в Петербурге. Причем не только автомобилистам, но также шоферам троллейбусов и машинистам трамваев. Всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовали 10-балльные пробки, оперативно доехать с работы домой было невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте.