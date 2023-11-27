Циклон продолжает испытывать Петербург снегом

Метель продолжает засыпать Петербург снегом, за час до полуночи «
На дорогах очень много аварий. Одна из них попала в объектив видеорегистратора. На Индустриальном проспекте перевернулся автомобиль. Видно, как примерно на
Там же, на Индустриальном, проблемы возникли у трамвая — один из вагонов сошел с рельсов. Пока не понятно, была ли причина аварии связана исключительно с погодой.
читатель «Фонтанки»
Еще один трамвай замер на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, что заставило внепланово менять маршрут других участников дорожного движения.
Напомним, сегодня всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовали
Как сообщил в своем телеграм-канале специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус 27 ноября, за сегодняшний вечер и завтрашний день высота снежного покрова в Петербурге увеличится на
Вот как замело сегодня окрестности Володарского моста.
читатель «Фонтанки»
Массовые задержки на вылет в Пулково начались с 15:00. Аэропорт работает штатно, но в сложных метеоусловиях. Были задержаны более двадцати рейсов из Петербурга.
читатель «Фонтанки»
Стихию принес в Петербург южный циклон, который натворил бед в Крыму.
«Фонтанка» подробно рассказывала о нормативах уборки в городе.