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    Циклон продолжает испытывать Петербург снегом

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    Метель продолжает засыпать Петербург снегом, за час до полуночи «Яндекс.Навигатор» оценивает пробки на городских улицах на четыре балла из десяти возможных.

    На дорогах очень много аварий. Одна из них попала в объектив видеорегистратора. На Индустриальном проспекте перевернулся автомобиль. Видно, как примерно на 12-й секунде записи он врезается в ограду и совершает нечто вроде сальто, при этом врезаясь в другую машину.

    Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

    Там же, на Индустриальном, проблемы возникли у трамвая — один из вагонов сошел с рельсов. Пока не понятно, была ли причина аварии связана исключительно с погодой.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    Еще один трамвай замер на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, что заставило внепланово менять маршрут других участников дорожного движения.

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    Напомним, сегодня всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовали 10-балльные пробки, оперативно доехать с работы домой было невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте.

    Как сообщил в своем телеграм-канале специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус 27 ноября, за сегодняшний вечер и завтрашний день высота снежного покрова в Петербурге увеличится на 8–10 сантиметров.

    Вот как замело сегодня окрестности Володарского моста.

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    читатель «Фонтанки»

    Массовые задержки на вылет в Пулково начались с 15:00. Аэропорт работает штатно, но в сложных метеоусловиях. Были задержаны более двадцати рейсов из Петербурга.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    Стихию принес в Петербург южный циклон, который натворил бед в Крыму.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о нормативах уборки в городе.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: читатель «Фонтанки»

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