Циклон продолжает испытывать Петербург снегом

Метель продолжает засыпать Петербург снегом, за час до полуночи « Яндекс.Навигатор » оценивает пробки на городских улицах на четыре балла из десяти возможных. На дорогах очень много аварий. Одна из них попала в объектив видеорегистратора. На Индустриальном проспекте перевернулся автомобиль. Видно, как примерно на 12-й секунде записи он врезается в ограду и совершает нечто вроде сальто, при этом врезаясь в другую машину.

Там же, на Индустриальном, проблемы возникли у трамвая — один из вагонов сошел с рельсов. Пока не понятно, была ли причина аварии связана исключительно с погодой.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





читатель «Фонтанки»

Еще один трамвай замер на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, что заставило внепланово менять маршрут других участников дорожного движения.

Напомним, сегодня всего за несколько часов Петербург основательно засыпало снегом. Дороги парализовали 10-балльные пробки, оперативно доехать с работы домой было невозможно ни на общественном, ни на личном транспорте.



Как сообщил в своем телеграм-канале специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус 27 ноября, за сегодняшний вечер и завтрашний день высота снежного покрова в Петербурге увеличится на 8–10 сантиметров.

Вот как замело сегодня окрестности Володарского моста.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





читатель «Фонтанки»

Массовые задержки на вылет в Пулково начались с 15:00. Аэропорт работает штатно, но в сложных метеоусловиях. Были задержаны более двадцати рейсов из Петербурга.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





читатель «Фонтанки»